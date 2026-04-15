Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Halten (zuvo...

^ Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG 15.04.2026 / 11:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 15.04.2026 Kursziel: 9,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach LPKF mit deutlichem Kurssprung - Aufmerksamkeit für LIDE-Story steigt, operative Visibilität bleibt begrenzt Die LPKF-Aktie hat in den vergangenen zwei Wochen einen deutlichen Kurssprung von über 60% verzeichnet. Auffällig ist dabei das hohe Handelsvolumen, dem aus unserer Sicht jedoch keine neuen fundamentalen Unternehmensnachrichten gegenüberstehen. Vielmehr dürfte die Bewegung primär durch erhöhte Aufmerksamkeit im Markt aufgrund eines Blog-Posts ausgelöst worden sein. Steigende Aufmerksamkeit für die Equity Story: Auslöser der Kursdynamik war nach unserer Einschätzung ein Blogbeitrag der Plattform vlmkapital.com, der sich detailliert mit der Wertschöpfungskette im Halbleiterbereich, insbesondere im Kontext von Through-Glass-Vias (TGV), auseinandersetzt. Der Beitrag hebt die potenzielle Rolle von LPKF im gesamten Ökosystem hervor und benennt mögliche Kunden für die LIDE-Technologie. Durch die Verbreitung auf Social Media, insbesondere auf X, konnte der Artikel mehrere Tausend Impressionen erzielen und hat offenbar verstärkt internationale Investoren auf die Story aufmerksam gemacht. Inhaltlich sehen wir jedoch keine neuen Erkenntnisse, sondern vielmehr eine fundierte Aufarbeitung bereits bekannter Marktpotenziale. Branchennews bestätigen Trend zu Glassubstraten: Zusätzlich wurde jüngst eine Partnerschaft zwischen TPK Holding Co., Ltd. und ASE Technology Holding Co., Ltd. im Bereich Advanced Packaging und TGV bekanntgegeben. Ziel ist der Aufbau einer Pilotlinie bis Q3 2026, was den strukturellen Trend hin zu Glass Substrates unterstreicht. Auch wenn dies grundsätzlich positiv für das Marktumfeld ist, sehen wir kurzfristig keinen wesentlichen Einfluss auf LPKF. Selbst im Falle einer Beteiligung als Ausrüster würden initial typischerweise lediglich 1-2 LIDE-Systeme abgesetzt, was im Kontext der Gesamtstory keine neue Dimension darstellt. Management bestätigt fehlende fundamentale Veränderungen: Im Austausch mit dem Management von LPKF wurde unsere Einschätzung bestätigt: Es liegen aktuell keine substanziell neuen Entwicklungen vor. Positiv zu werten ist jedoch u.E. die gestiegene Sichtbarkeit der Equity Story, insbesondere im internationalen Investorenkreis. Dies könnte mittelfristig die Bewertung unterstützen, sofern operative Fortschritte im LIDE-Bereich folgen. Fazit: Der jüngste Kursanstieg ist aus unserer Sicht primär stimmungsgetrieben und nicht fundamental unterlegt. Eine mögliche Großorder im LIDE-Bereich im zweiten Halbjahr stellt weiterhin den zentralen Kurstreiber dar, bis dahin bleiben wir jedoch angesichts der Schwäche im Solarmarkt und der bislang ausbleibenden Großaufträge vorsichtig. Entsprechend sehen wir aktuell keinen Anpassungsbedarf bei unseren operativen Prognosen und belassen unser Kursziel bei 9,00 EUR, während wir nach der starken Kursentwicklung die Aktie vorläufig auf 'Halten" herabstufen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=14a1855a2f2adb709e6976bb09b50ca7 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=93d0b906-38a5-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2308844 15.04.2026 CET/CEST °