Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Halten (zuvo...

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Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG

15.04.2026 / 11:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE

     Unternehmen:               LPKF Laser & Electronics SE
     ISIN:                      DE0006450000

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten (zuvor: Kaufen)
     seit:                      15.04.2026
     Kursziel:                  9,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

LPKF mit deutlichem Kurssprung - Aufmerksamkeit für LIDE-Story steigt,
operative Visibilität bleibt begrenzt

Die LPKF-Aktie hat in den vergangenen zwei Wochen einen deutlichen
Kurssprung von über 60% verzeichnet. Auffällig ist dabei das hohe
Handelsvolumen, dem aus unserer Sicht jedoch keine neuen fundamentalen
Unternehmensnachrichten gegenüberstehen. Vielmehr dürfte die Bewegung primär
durch erhöhte Aufmerksamkeit im Markt aufgrund eines Blog-Posts ausgelöst
worden sein.

Steigende Aufmerksamkeit für die Equity Story: Auslöser der Kursdynamik war
nach unserer Einschätzung ein Blogbeitrag der Plattform vlmkapital.com, der
sich detailliert mit der Wertschöpfungskette im Halbleiterbereich,
insbesondere im Kontext von Through-Glass-Vias (TGV), auseinandersetzt. Der
Beitrag hebt die potenzielle Rolle von LPKF im gesamten Ökosystem hervor und
benennt mögliche Kunden für die LIDE-Technologie. Durch die Verbreitung auf
Social Media, insbesondere auf X, konnte der Artikel mehrere Tausend
Impressionen erzielen und hat offenbar verstärkt internationale Investoren
auf die Story aufmerksam gemacht. Inhaltlich sehen wir jedoch keine neuen
Erkenntnisse, sondern vielmehr eine fundierte Aufarbeitung bereits bekannter
Marktpotenziale.

Branchennews bestätigen Trend zu Glassubstraten: Zusätzlich wurde jüngst
eine Partnerschaft zwischen TPK Holding Co., Ltd. und ASE Technology Holding
Co., Ltd. im Bereich Advanced Packaging und TGV bekanntgegeben. Ziel ist der
Aufbau einer Pilotlinie bis Q3 2026, was den strukturellen Trend hin zu
Glass Substrates unterstreicht. Auch wenn dies grundsätzlich positiv für das
Marktumfeld ist, sehen wir kurzfristig keinen wesentlichen Einfluss auf
LPKF. Selbst im Falle einer Beteiligung als Ausrüster würden initial
typischerweise lediglich 1-2 LIDE-Systeme abgesetzt, was im Kontext der
Gesamtstory keine neue Dimension darstellt.

Management bestätigt fehlende fundamentale Veränderungen: Im Austausch mit
dem Management von LPKF wurde unsere Einschätzung bestätigt: Es liegen
aktuell keine substanziell neuen Entwicklungen vor. Positiv zu werten ist
jedoch u.E. die gestiegene Sichtbarkeit der Equity Story, insbesondere im
internationalen Investorenkreis. Dies könnte mittelfristig die Bewertung
unterstützen, sofern operative Fortschritte im LIDE-Bereich folgen.

Fazit: Der jüngste Kursanstieg ist aus unserer Sicht primär
stimmungsgetrieben und nicht fundamental unterlegt. Eine mögliche Großorder
im LIDE-Bereich im zweiten Halbjahr stellt weiterhin den zentralen
Kurstreiber dar, bis dahin bleiben wir jedoch angesichts der Schwäche im
Solarmarkt und der bislang ausbleibenden Großaufträge vorsichtig.
Entsprechend sehen wir aktuell keinen Anpassungsbedarf bei unseren
operativen Prognosen und belassen unser Kursziel bei 9,00 EUR, während wir
nach der starken Kursentwicklung die Aktie vorläufig auf 'Halten"
herabstufen.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=14a1855a2f2adb709e6976bb09b50ca7

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=93d0b906-38a5-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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