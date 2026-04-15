Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG - von Montega AG 15.04.2026 / 12:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ISIN: DE000A1TNWJ4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.04.2026 Kursziel: 7,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Gute Visibilität auf ein profitables Geschäftsjahr 2026 MPC Capital hat am Donnerstag den Geschäftsbericht 2025 vorgelegt, eine Guidance für 2026 bekanntgegeben sowie einen Earnings Call abgehalten. [Tabelle] Zuwachs an Ergebnisqualität: Trotz Gegenwind von der Währungsseite konnte MPC die Guidance für das GJ 2025 am jeweils unteren Ende erfüllen. So lagen die Umsätze stabil bei 43,1 (Guidance: 43,0-47,0) Mio. EUR und das EBT stieg um 0,8 Mio. EUR auf 25,3 (Guidance: 25,0-30,0) Mio. EUR. Die Ergebnisqualität konnte deutlich gesteigert werden, denn wiederkehrende Einnahmen und niedrigere Kosten kompensierten einen Rückgang der weniger planbaren Erträge aus Co-Investments, die von 29,2 Mio. EUR auf 19,6 Mio. EUR abnahmen aufgrund des Wegfalls ungewöhnlich hoher Exit-Erträge aus dem Vorjahr. Die Assets under Management stiegen um 0,3 Mrd. EUR auf 5,4 Mrd. EUR. Auf der Kostenseite wirkten sich die vollumfänglich realisierten Synergieeffekte und der Wegfall von Integrationskosten aus der Zeaborn-Akquisition positiv aus, sodass sowohl die Personal- als auch sonstigen betrieblichen Aufwendungen deutlich gesenkt werden konnten. Insgesamt ergab sich ein EBT von 25,3 Mio. EUR nach 24,5 Mio. EUR im Vorjahr. Geringere Steuern und Minderheitsanteile führten dazu, dass das EPS um 38% auf 0,66 EUR gesteigert wurde. Die Eigenkapitalquote von 87% (2024: 81%) sowie ein erhöhter Cashbestand von 35 Mio. EUR bieten ein starkes Fundament für weiteres Wachstum. Guidance 2026: Für das laufende Jahr guided der Vorstand auf Verbesserungen aller wesentlichen KPIs. Der Umsatz soll auf 45,0 - 50,0 Mio. EUR zulegen. Hier erwarten wir, dass insbesondere die Transaction Fees überproportional wachsen werden und im Durchschnitt früherer Jahre in Höhe von ca. 10 Mio. EUR liegen werden. Mit dazu beitragen dürfte das umfassende Neubauprogramm mit einem Investitionsvolumen von über 1 Mrd. USD. Der Midpoint der EBT-Guidance (25-30 Mio. EUR) liegt ebenfalls über dem 2025er Wert. Ein Rückgang des Ergebnisses at equity, welches größtenteils aus der MPCC resultiert, wird voraussichtlich durch etwas höhere Beteiligungserträge zum Großteil kompensiert. Fazit: MPC befindet sich weiter auf Kurs. Wir erwarten einen weiteren Ausbau der profitablen Serviceplattform, der mit einer Steigerung der wiederkehrenden Umsätze einhergeht. Dazu kommt ein attraktives Co-Investment Portfolio aus Infrastrukturassets im Bereich Schiffahrt und Energie, dessen Marktwert von 135 Mio. EUR nur 10 Mio. EUR unter dem EV liegt. Unser Rating bleibt Kaufen mit einem Kursziel von 7,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=dae215082ed0f4f94ec75367e496b0b3 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=aefee8a6-38af-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2308918 15.04.2026 CET/CEST °