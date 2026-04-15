Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG - von Montega AG

15.04.2026 / 12:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

     Unternehmen:               MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
     ISIN:                      DE000A1TNWJ4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      15.04.2026
     Kursziel:                  7,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Gute Visibilität auf ein profitables Geschäftsjahr 2026

MPC Capital hat am Donnerstag den Geschäftsbericht 2025 vorgelegt, eine
Guidance für 2026 bekanntgegeben sowie einen Earnings Call abgehalten.

[Tabelle]

Zuwachs an Ergebnisqualität: Trotz Gegenwind von der Währungsseite konnte
MPC die Guidance für das GJ 2025 am jeweils unteren Ende erfüllen. So lagen
die Umsätze stabil bei 43,1 (Guidance: 43,0-47,0) Mio. EUR und das EBT stieg
um 0,8 Mio. EUR auf 25,3 (Guidance: 25,0-30,0) Mio. EUR. Die
Ergebnisqualität konnte deutlich gesteigert werden, denn wiederkehrende
Einnahmen und niedrigere Kosten kompensierten einen Rückgang der weniger
planbaren Erträge aus Co-Investments, die von 29,2 Mio. EUR auf 19,6 Mio.
EUR abnahmen aufgrund des Wegfalls ungewöhnlich hoher Exit-Erträge aus dem
Vorjahr. Die Assets under Management stiegen um 0,3 Mrd. EUR auf 5,4 Mrd.
EUR. Auf der Kostenseite wirkten sich die vollumfänglich realisierten
Synergieeffekte und der Wegfall von Integrationskosten aus der
Zeaborn-Akquisition positiv aus, sodass sowohl die Personal- als auch
sonstigen betrieblichen Aufwendungen deutlich gesenkt werden konnten.
Insgesamt ergab sich ein EBT von 25,3 Mio. EUR nach 24,5 Mio. EUR im
Vorjahr. Geringere Steuern und Minderheitsanteile führten dazu, dass das EPS
um 38% auf 0,66 EUR gesteigert wurde. Die Eigenkapitalquote von 87% (2024:
81%) sowie ein erhöhter Cashbestand von 35 Mio. EUR bieten ein starkes
Fundament für weiteres Wachstum.

Guidance 2026: Für das laufende Jahr guided der Vorstand auf Verbesserungen
aller wesentlichen KPIs. Der Umsatz soll auf 45,0 - 50,0 Mio. EUR zulegen.
Hier erwarten wir, dass insbesondere die Transaction Fees überproportional
wachsen werden und im Durchschnitt früherer Jahre in Höhe von ca. 10 Mio.
EUR liegen werden. Mit dazu beitragen dürfte das umfassende Neubauprogramm
mit einem Investitionsvolumen von über 1 Mrd. USD. Der Midpoint der
EBT-Guidance (25-30 Mio. EUR) liegt ebenfalls über dem 2025er Wert. Ein
Rückgang des Ergebnisses at equity, welches größtenteils aus der MPCC
resultiert, wird voraussichtlich durch etwas höhere Beteiligungserträge zum
Großteil kompensiert.

Fazit: MPC befindet sich weiter auf Kurs. Wir erwarten einen weiteren Ausbau
der profitablen Serviceplattform, der mit einer Steigerung der
wiederkehrenden Umsätze einhergeht. Dazu kommt ein attraktives Co-Investment
Portfolio aus Infrastrukturassets im Bereich Schiffahrt und Energie, dessen
Marktwert von 135 Mio. EUR nur 10 Mio. EUR unter dem EV liegt. Unser Rating
bleibt Kaufen mit einem Kursziel von 7,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=dae215082ed0f4f94ec75367e496b0b3

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=aefee8a6-38af-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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