Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu gestrandetem Buckelwal

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu gestrandetem Buckelwal:

"Mitfühlen ist das eine. Jedem ist es unbenommen, mit dem in der Ostsee gestrandeten Buckelwal zu leiden, im gleichen Gewässer zu baden, sich zu solidarisieren. Die andere Frage ist aber, ob sich der halbe Staatsapparat mit Timmy befassen muss. (.) Der große Säuger blockiert weder die christliche Seefahrt, noch ist er durch Menschenhand gestrandet. Der Mensch, als Teil der Natur, mag auch daran seinen Anteil haben. Er ist aber nicht in der Pflicht, das Tier gleichsam wider die Natur mit großem Aufwand wieder in Bewegung zu setzen. Schutz vor menschlichen Störern kann geboten sein. Das Tier seinem offenbar instinktiv gewählten Schicksal zu überlassen, ist nicht grausam. Sondern eine Hilfe im Sterben oder auch zum Weiterleben, wie wir es dem Geschöpf schuldig sind."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Wasserweg im Nahen Osten
Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormus an12. Apr. · dpa-AFX
Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormus an
Söder "Eigentor für Deutschland"
Koalition einig bei Verbrenner-Aus13. Apr. · dpa-AFX
Koalition einig bei Verbrenner-Aus
"Akt der Piraterie"
Irans Militär kritisiert Seeblockade13. Apr. · dpa-AFX
Irans Militär kritisiert Seeblockade
Wichtige Route für Öl
US-Militär will ab sofort Straße von Hormus blockieren13. Apr. · dpa-AFX
Ein Tanker vor einer Ölbohrplattform
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese MDAX-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalgestern, 13:45 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Die verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depot13. Apr. · onvista
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet13. Apr. · onvista
Alle Premium-News