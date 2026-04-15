Pressestimme: 'Handelsblatt' zu 1000-Euro-Prämie

dpa-AFX · Uhr
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu 1.000-Euro-Prämie:

"Um das klar zu sagen: Viele Unternehmen erzielen weiterhin Gewinne. Die Margen mögen zwar schrumpfen, doch längst nicht alle stehen kurz vor der Insolvenz. Und selbstverständlich sind Unternehmen Teil des Solidarsystems und sollen ihren Beitrag leisten. Gleichzeitig sind die Spielräume in einer Phase, in der Margen häufig eher durch Kostensenkungen als durch echtes Wachstum entstehen, deutlich begrenzter. Schon jetzt wird vielerorts zu wenig in Innovationsforschung investiert. Und wenn es enger wird, setzt die Politik genau dort noch zusätzliche Belastungen an. Diese Bürde den Unternehmen aufzuerlegen, wirkt aus dieser Perspektive geradezu frech. Die Entlastungsprämie erscheint dabei weniger als echte Entlastung für die Beschäftigten, sondern eher als Auslagerung staatlicher Verantwortung auf die Unternehmen."/DP/jha

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