Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Entlastungspaket

dpa-AFX · Uhr
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STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Entlastungspaket:

"Statt unnütz mit der Gießkanne Steuergeld zu verteilen, sollte die Regierung konzentriert die nötigen Strukturreformen angehen, die Deutschland insgesamt resistenter machen sollten. In dieser Hinsicht blieb die Koalition jedoch eher im Ungefähren. Falls die Preiskapriolen an der Tankstelle sich zu einem Dauerproblem auswachsen sollten, wäre es sinnvoller, gezielt denen zu helfen, die der Hilfe unbedingt bedürfen. Das gilt gewiss nicht für die komplette Nation der Autofahrer, von denen nicht wenige mit einem Dienstwagen unterwegs sind - und viele andere es durchaus verkraften können, fürs Tanken auf einen Gaststättenbesuch oder den Kauf eines T-Shirts zu verzichten."/DP/jha

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