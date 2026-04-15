Pressestimme: 'Südkurier' zu grün-schwarze Koalitionsverhandlungen

dpa-AFX · Uhr
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KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu grün-schwarze Koalitionsverhandlungen:

"Jetzt ist es klar: Während die meisten Landesministerien in der Hand der Partei bleiben werden, die bisher verantwortlich war, wechselt die Zuständigkeit in drei Fällen. Mit dem Kultusministerium fällt der CDU ein Bereich zu, in dem das Land besonders viel Einfluss hat. Nun soll ein kostenloses Pflicht-Kindergartenjahr kommen und ein Handyverbot an Schulen, was aber auch grüne Forderungen waren. Die CDU steht allerdings für ein stärker gegliedertes Schulsystem, für eine stärkere Realschule als die Grünen."/yyzz/DP/he

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