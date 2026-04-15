ProSiebenSat.1-Chef fordert von Politik Schutz vor US-Techkonzernen

Berlin, 15. ⁠Apr (Reuters) - ProSiebenSat.1-Chef Marco Giordani fordert von der Politik bessere Rahmenbedingungen für europäische Medienfirmen im Wettbewerb mit großen US-Technologiekonzernen. "Qualitätsjournalismus verliert im Kampf um Sichtbarkeit gegenüber Inhalten, die billig zu produzieren und leicht zu ‌verbreiten sind", sagte Giordani am Dienstagabend in Berlin. Das sei ein strukturelles Ungleichgewicht – und habe Folgen für die Demokratie. "Algorithmen bestimmen, ⁠was Menschen ⁠sehen", sagte der Manager des bayerischen TV-Konzerns. Dagegen besäßen europäische Medienhäuser etwas Wertvolles: vertrauenswürdige und lokal relevante Inhalte, die Kultur vermittelten und die Zuschauer berührten. Die Medien müssten sich von den Plattformen abheben und sich verändern, um zu überleben. "Sie müssen ‌vor allem in Inhalte investieren."

Gute Absichten ‌genügten jedoch nicht, erklärte der Manager. Nötig seien mehr Transparenz, eine faire Regulierung und gleiche Wettbewerbsbedingungen im Vergleich mit den großen Technologiekonzernen. ⁠Es gehe darum, den Medienpluralismus in Deutschland und Europa zu stärken. ‌Zudem sprach er sich für ⁠mehr Mut zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und zur Überwindung der Trennlinie zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor aus. Hier könnte man Partnerschaften eingehen, etwa in technologischen Fragen.

Giordani ist ‌seit Oktober Chef von ProSiebenSat.1 ⁠und war davor mehrere Jahrzehnte ⁠Manager beim Medienkonzern MFE-MediaForEurope. Das Unternehmen wird von der Familie des verstorbenen italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi kontrolliert und hält seit Herbst 2025 gut 75 Prozent an ProSiebenSat.1. Giordani hat die Aufgabe, die Senderkette aus Unterföhring wieder voll auf das Kerngeschäft TV und Unterhaltung zu fokussieren, durch die Struktur- sowie Werbekrise zu steuern und wieder profitabler zu machen.

(Bericht von Klaus ⁠LauerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)