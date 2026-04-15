Putin fordert von Regierung Maßnahmen gegen Konjunkturflaute

Reuters · Uhr
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Moskau, ⁠15. Apr (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Regierung angesichts schwächelnder Konjunktur zu neuen Maßnahmen zum Ankurbeln der ‌Wirtschaft aufgefordert. Er verlange Vorschläge für zusätzliche Schritte, um die Wirtschaft wieder auf ⁠Wachstumskurs ⁠zu bringen, sagte Putin am Mittwoch bei einem Treffen mit wichtigen Regierungsvertretern in Moskau. Er wolle von ihnen über zusätzliche Maßnahmen hören, die auf ‌eine Rückkehr der Wirtschaft zum ‌Wachstum abzielten. Nach Putins Worten schrumpfte die russische Wirtschaft zwei Monate in Folge.

"Ich ⁠erwarte Vorschläge für zusätzliche Schritte, um das ‌Wachstum der Binnenwirtschaft ⁠wiederzubeleben, Unternehmensinitiativen zu unterstützen und die Beschäftigungsstruktur zugunsten von Sektoren mit produktiveren Arbeitsplätzen und hoher Wertschöpfung zu ‌verbessern", sagte ⁠Putin. Die Regierung müsse zudem ⁠erklären, warum die jüngsten Wirtschaftsdaten hinter den Prognosen zurückgeblieben seien. Russland führt seit über drei Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

(Bericht von Vladimir Soldatkin, geschrieben von Klaus Lauer; redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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