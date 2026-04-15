ROUNDUP/Aktien New York: Durchwachsener Start nach bislang guter Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem jüngst guten Lauf haben die US-Börsen am Mittwoch im frühen Handel keine eindeutige Tendenz gezeigt. Anleger warten darauf, ob es in den kommenden Tagen zu einer weiteren Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran kommt. Hoffnungen darauf hatten zuletzt die Börsen nach den ergebnislos gebliebenen Gesprächen vom vergangenen Wochenende angetrieben. Impulse kommen zur Wochenmitte von weiteren Quartalsberichten, unter anderem von den Finanzinstituten Morgan Stanley und Bank of America .

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab eine knappe halbe Stunde nach dem Startgong um 0,22 Prozent auf 48.431 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,18 Prozent auf 25.889 Zähler und nähert sich allmählich seinem Ende Januar erreichten Jahreshoch und damit auch seinem Rekordhoch von Ende Oktober. Der marktbreite S&P 500 notierte mit plus 0,11 Prozent auf 6.975 Punkten.

Unbestätigten Medienberichten zufolge könnte bereits an diesem Donnerstag ein weiteres Treffen zwischen der USA und dem Iran folgen. Gegen eine schnelle weitere Verhandlungsrunde in Islamabad spricht aber, dass Pakistans Premierminister aktuell für mehrere Tage in andere muslimische Vermittlerstaaten reist.

Unter den Einzelwerten in den USA erreichten die Aktien von Morgan Stanley ein Rekordhoch und gewannen zuletzt 4 Prozent. Die Anteile von Bank of America legten um 1,4 Prozent zu. Beide Banken überzeugten mit ihren Quartalsberichten. So verzeichnete Bank of America unerwartet hohe Zinseinnahmen. Morgan Stanley übertraf mit den Erträgen im Aktienhandel die durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Die Papiere des Finanzdienstleisters Robinhood gewannen 7,6 Prozent. Die US-Börsenaufsicht SEC gab grünes Licht für weitreichende Änderungen von Beschränkungen für den täglichen Handel von Kleinanlegern, was von Retail-Brokern begrüßt wurde.

Für Snap ging es um 7,3 Prozent nach oben. Das Social-Media-Unternehmen streicht 16 Prozent seiner Stellen und will mit Künstlicher Intelligenz (KI) Prozesse beschleunigen sowie die Profitabilität verbessern.

Broadcom erweitert seine KI-Partnerschaft mit Meta . Zudem baut Gitlab die Zusammenarbeit mit Google Cloud zur Unterstützung von KI-Agenten aus. Während die Aktien des Halbleiterkonzerns Broadcom um 3,7 Prozent stiegen, ging es für Gitlab um 5 Prozent hoch./ajx/he