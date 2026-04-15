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Schon wieder im Angriffsmodus

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Schon wieder im Angriffsmodus

Die positiven Signale zum Wochenstart haben nicht getäuscht. Nach dem erfolgreichen Test des kurzfristigen Aufwärtstrends und dem Wiederanstieg über das erste kleine Korrekturtief vom vergangenen Donnerstag bei 23.673 Punkten knackte der DAX® schon zum Handelsstart am Dienstag den kurzfristigen Korrektur-Abwärtstrend. Auch wenn das Tageshoch bei 24.087 Punkten nicht bis zum Schluss verteidigt wurde, konnte der Index im Tagesverlauf mit einem Kursplus von 1,3 Prozent überzeugen. Auch das weiter offene Aufwärtsgap (23.757 zu 23.938 Punkte) ist positiv zu werten und dient nun als kurzfristige Unterstützung. Bei dieser Ausgangslage ist zumindest ein Test des Vorwochen-Hochs bei 24.164 Punkten wahrscheinlich. Allerdings befindet sich der deutsche Aktienindex nun auch wieder im Bereich des Widerstandsclusters aus dem 61,8 %-Fibonacci-Retracement (24.053 Punkte) der Abwärtsbewegung im März und den Durchschnitten der vergangenen 50 bzw. 200 Tage, die aktuell bei 24.010 bzw. 24.104 Punkten verlaufen. Kurz darüber liegt mit der Nackenlinie des Doppeltops (24.266 Punkte) die entscheidende Hürde auf dem Weg zu möglichen neuen Allzeithochs.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: stock3²



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