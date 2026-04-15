Schutzregeln für Arbeitnehmer in Großschlachtereien verfassungsgemäß

Karlsruhe, 15. ⁠Apr (Reuters) - Das Bundesverfassungsgericht hat den Schutz von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft für verfassungsgemäß erklärt. In einer am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung wiesen die Karlsruher Richter die Verfassungsbeschwerde eines Betriebes als unbegründet zurück. Die Beschwerde richtete sich unter ‌anderem gegen das Verbot, Werkverträge mit Mitarbeitern abzuschließen, so dass diese nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Dem Eingriff in die Berufsfreiheit stünden hochrangige ⁠Belange des ⁠Arbeits- und Gesundheitsschutzes gegenüber, die in der Gesamtabwägung überwögen, schrieb das Gericht.

Das gesetzliche Verbot war erstmals 2021 verabschiedet worden, nachdem Missstände bei den Arbeitsbedingungen in Schlachtbetrieben bekannt geworden waren. 2024 wurde das Gesetz unter der Ampel-Regierung dann weiter verschärft, indem der Einsatz von Leiharbeitskräften vollständig ‌verboten wurde. Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts ‌entschied jetzt, dass die Beschränkung der Arbeitgeberrechte verfassungsgemäß sei. Der Eingriff in ihre Berufsfreiheit sei von mittlerem Gewicht. Dem stünden hochrangige Belange des Arbeits- und ⁠Gesundheitsschutzes gegenüber, die in der Gesamtabwägung überwögen, heißt es zur Begründung.

Allerdings war ‌die Verfassungsbeschwerde des Schlachtbetriebs teilweise unzulässig, ⁠sodass der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts nicht über das vollständige Verbot von Leiharbeit in Schlachtereien entschied. Damit bleibt jedoch auch die Gesetzesverschärfung von 2024 in Kraft.

Die Regierung unter Bundeskanzlerin Angela ‌Merkel hatte mit dem Gesetz von ⁠2021 auf bekannt gewordene Missstände in ⁠Großschlachtereien vor allem in Nordrhein-Westfalen reagiert. Der Schlachtbetrieb hatte in seiner Verfassungsbeschwerde argumentiert, dass sich die Missstände nicht von anderen Branchen unterscheiden würden. Die Karlsruher Verfassungsrichter und Richterinnen entschieden dagegen, dass mehrere Erhebungen nahelegten, dass es in der Fleischwirtschaft zu Verstößen "im überdurchschnittlichen Bereich" gekommen sei. Der Gesetzgeber habe seinen Handlungsspielraum nicht überschritten, als er das Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft erließ.

(Bericht von ⁠Ursula Knapp, redigiert von Thomas Seythal und Sabine Wollrab.Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)