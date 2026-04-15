So navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheit
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Quelle: orhan akkurt/Shutterstock.com
Donald Trump ist sich für keinen Superlativ zu schade. Bei der Verkündung der Waffenruhe im Irankrieg prophezeite der US-Präsident dem Nahen Osten am 8. April ein „goldenes Zeitalter“.
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