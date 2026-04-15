SPD fordert wegen Iran-Krieg ein Energiesicherheitskabinett

Berlin, 15. ⁠Apr (Reuters) - Angesichts der Folgen des Iran-Kriegs hat SPD-Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese die Einrichtung eines Energiesicherheitskabinetts gefordert. Man müsse sich sehr zügig damit beschäftigen, wie die Krise Deutschland ‌weiter treffen werde, sagte Wiese am Mittwoch in Berlin. Er verwies auf drohende Engpässe bei Aluminium, Kerosin für ⁠Flugzeuge ⁠und weiteren Rohstoffen, die über die aktuellen Kraftstoffpreise hinausgingen. "Die Situation ist nicht einfach", sagte Wiese. Er schlug vor, ein solches Krisengremium mit den Fachministern an den Nationalen Sicherheitsrat anzudocken, um die Vorsorge im Kanzleramt ‌zu bündeln und auch die ‌Versorgung mit Rohstoffen sowie die Landwirtschaft in den Blick zu nehmen.

Hintergrund der Forderung sind die stark gestiegenen Energiepreise infolge ⁠des Iran-Kriegs und der anhaltenden Blockade der Straße von ‌Hormus. Die Bundesregierung hat ⁠als Reaktion eine auf zwei Monate befristete Senkung der Energiesteuer auf den Weg gebracht, die Benzin und Diesel um rund 17 Cent je Liter ‌verbilligen soll. Wiese argumentierte ⁠jedoch, man müsse über ⁠diese kurzfristige Maßnahme hinausdenken. Er erinnerte an das nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vom damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz eingerichtete Energieversorgungs-Sicherheitskabinett. Zudem warnte Wiese vor Problemen bei der Gasversorgung im kommenden Winter, da die LNG-Terminals bereits im vergangenen Winter unter Volllast gelaufen seien.

(Bericht von: Markus Wacket; redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)