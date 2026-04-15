Standard Life übernimmt britisches Geschäft von Aegon

Der niederländische Versicherungskonzern Aegon verkauft sein Geschäft in Großbritannien für rund zwei Milliarden Pfund an den dortigen Rivalen Standard Life. 750 Millionen Pfund zahlen die ‌Briten in bar, wie Aegon am Mittwoch mitteilte. Zudem bekommt der bisherige Eigentümer eine Beteiligung von 15,3 ⁠Prozent ⁠an Standard Life. Die Niederländer steigen damit - noch vor der japanischen MS&AD und Aberdeen Group - zum größten Aktionär auf und können einen Sitz im Verwaltungsrat beanspruchen. Standard Life erklärte, mit der Übernahme entstehe ‌Großbritanniens größter Lebens- und Rentenversicherer mit ‌rund 16 Millionen Kunden und einem verwalteten Vermögen von rund 480 Milliarden Pfund. Der britische Versicherer habe viel ⁠Erfahrung mit der Integration komplexer Versicherungsbestände.

Hintergrund des Verkaufs sind ‌die Pläne von Aegon, ⁠den Firmensitz bis 2028 in die USA zu verlegen und sich - nach der US-Tochter, die schon jetzt 70 Prozent des Geschäfts ausmacht - in ‌Transamerica umzubenennen. Der Versicherer ⁠setzt damit noch stärker auf ⁠das wachsende Geschäft mit der Lebensversicherung in Nordamerika. Die niederländische Tochter war bereits 2023 an ASR Nederland verkauft worden. Das Vermögensverwaltungs-Geschäft in Großbritannien bleibe auch nach dem Verkauf der Versicherungs-Tochter Teil von Aegon, hieß es in der Mitteilung.