Stellantis-Absatz legt zu - Plus in Nordamerika und Europa

Rom, ⁠15. Apr (Reuters) - Der französisch-italienische Autobauer Stellantis fasst beim Absatz wieder Fuß. Im ersten Quartal legte der Absatz der Opel-Mutter nach Angaben vom Mittwoch ‌um zwölf Prozent auf 1,4 Millionen Fahrzeuge zu. Das Unternehmen profitierte dabei von einer deutlich ⁠höheren ⁠Nachfrage in Nordamerika, wo mit 379.000 Fahrzeugen 17 Prozent mehr verkauft wurden als im Vorjahr. In Europa ging es um zwölf Prozent auf 637.000 Fahrzeuge aufwärts. Aber auch ‌in den meisten anderen Regionen ‌wurden mehr Autos ausgeliefert als vor Jahresfrist.

Stellantis-Chef Antonio Filosa will sich am 21. Mai zu ⁠seinen Plänen äußern, wie er den Mehrmarkenkonzern wieder ‌auf Kurs bringen will. ⁠Wegen milliardenschwerer Abschreibungen auf die Elektromobilität rutschte das Unternehmen, zu dem neben Opel auch Marken wie Fiat, Chrysler, Jeep, RAM, ‌Peugeot und Citroen ⁠gehören, tief in die ⁠roten Zahlen. Neben der gebremsten Elektroauto-Strategie spielten dabei auch Qualitätsprobleme bei Fahrzeugen eine Rolle, die Filosa auf den Sparkurs des früheren Chefs Carlos Tavares zurückführte.