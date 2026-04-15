Studie: Humanoide Roboter stehen kurz vor ihrer Massenverbreitung

Frankfurt, 15. ⁠Apr (Reuters) - Humanoide Roboter werden einer Prognose zufolge binnen weniger Jahre Fabriken in großer Zahl bevölkern. Langfristig könnte der weltweite Robotikmarkt ein Volumen von bis zu ‌vier Billionen Dollar erreichen, hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten Studie "Humanoid Robots 2026" der Unternehmensberatung Roland ⁠Berger. ⁠Damit würde er das Niveau der Automobilbranche erreichen. "Die entscheidende Frage ist nicht, ob humanoide Roboter kommen, sondern wie schnell", sagte Thomas Kirschstein, Partner bei Roland Berger.

Den Experten zufolge können autonom agierende und ‌KI-gesteuerte Roboter dabei helfen, arbeits- und ‌damit kostenintensive Arbeiten zurück nach Europa zu verlagern. Durch Verbesserungen bei Hard- und Software würden die Betriebskosten ⁠voraussichtlich auf zwei Dollar je Stunde sinken. Zudem milderten ‌diese Maschinen den Fachkräftemangel ⁠ab.

"Europa hat die technologischen Fähigkeiten, in Zukunft von humanoiden Robotern zu profitieren", betonte Kirschstein. Hierzu müsse aber entschlossen in das heimische Ökosystem investiert ‌werden, um nicht wie ⁠bei anderen Technologien den ⁠Anschluss an die USA oder China zu verlieren. Aktuell beschäftigten sich mehr als 20 europäische Firmen mit sogenannter physischer Künstlicher Intelligenz. Hierzu gehören Agile Robots aus München und Neura Robotics aus Metzingen. Beide Startups bieten unter anderem menschenähnliche Roboter an.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)