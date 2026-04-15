TAGESVORSCHAU: Termine am 15. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. April

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/26 07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen 08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz 09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung 10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart 10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung 11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung 12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung 12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen 18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Airbus, Q1 Pre-Quarterly Communication NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung NLD: Mediaforeurope, Jahreszahlen ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Geschäftsbericht und Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/26 08:00 ROU: Industrieproduktion 2/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 09:30 POL: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig) 11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/26 11:00 EUR: Industrieproduktion 2/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Empire State Index 4/26 14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/26 16:00 USA: NAHB-Index 4/26 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Beige Book SONSTIGE TERMINE DEU: Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank + 15.00 Gemeinsamer O-Ton Klingbeil mit Entwicklungsministerin Radovan + 16.15 Pressekonferenz von IWF-Direktorin Kristalina Georgieva zu Global Policy Agenda

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