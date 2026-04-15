Frankfurt, 15. ⁠Apr (Reuters) - Im Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) haben sich die Fronten über eine mögliche Schlichtung verhärtet. Beide Seiten überwarfen sich am Mittwoch über die ‌Bedingungen für ein solches Verfahren. Während die Gewerkschaft dem Konzern vorwirft, ein faires Schlichtungsangebot abzulehnen und den Konflikt zu ⁠eskalieren, ⁠beharrt die Lufthansa auf einer umfassenden Klärung aller offenen Tarifthemen als Bedingung für eine Schlichtung.

Die VC teilte mit, ihr konstruktiver Vorschlag zur Beilegung der aktuellen Tarifkonflikte sei von der Lufthansa abgelehnt worden. Stattdessen habe der Konzern ‌weitreichende Forderungen zur Bedingung gemacht. So ‌sollten nicht nur die offenen Streitpunkte, sondern auch bereits abgeschlossene Tarifverträge mit teilweise langen Laufzeiten neu verhandelt werden. Dies stelle ⁠etablierte Vereinbarungen infrage. "Das ist in etwa so, als würde bei ‌der Novellierung einer Verordnung ⁠auch gleich das Grundgesetz zur Disposition gestellt", sagte VC-Vertreter Andreas Pinheiro. Wer ein solches Angebot ausschlage, nehme eine weitere Zuspitzung des Konflikts in Kauf.

Die Lufthansa ‌wies die Darstellung zurück. "Wir sind ⁠offen für eine weitreichende Schlichtung ⁠aller Tarifthemen, um eine nachhaltige Befriedung zu erreichen", teilte ein Sprecher mit. Für einen Neustart müssten alle großen Tarifthemen wie die Alters- und Übergangsversorgung, die Vergütung sowie die Arbeitsbedingungen auf den Tisch. Nur so könne eine dauerhafte Lösung gefunden werden. Die Gewerkschaft hatte zuvor mit Streiks gedroht.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)