Tonies schwächer trotz guter Einschätzung

Bei der Aktie von Tonies nehmen die Anleger Gewinne mit. Am Mittwoch verloren die Titel des Spielwarenherstellers bis zu 7,5 Prozent. Am Vortag hatte das Unternehmen die Anleger mit vorgelegten Zahlen nur kurz begeistert. Der erste Kurssprung bis an die elf-Euro-Marke war am Dienstag von einigen Anlegern zum Kasse machen genutzt worden. Am Mittwoch stand der Kurs nun wieder zeitweise knapp unter der zehn-Euro-Marke. Zuletzt wurden die Papiere in deren Nähe fünf Prozent tiefer gehandelt.

Kritische Punkte wurden von Analysten auch am Mittwoch nicht erkannt, sie äußerten sich voll des Lobes über den Expansionskurs in den USA und den erfolgreichen Verkaufsstart der "Toniebox 2", in der Analyst Christian Sandherr von Nuways Research einen strukturellen Kurstreiber sieht.

Seit September haben die Aktien aber einen guten Lauf hinter sich, der im Februar zur SDax -Aufnahme führte. In deren Folge hatte die erste Kursspitze sogar bei zwölf Euro gelegen, bevor die Aktien im März durch die generellen Verwerfungen des Iran-Krieges belastet wurden.