UBS-Präsident droht wegen Kapitalvorgaben mit Kurswechsel

Basel, 15. Apr (Reuters) - ⁠Im Kampf gegen die geplanten strengeren Kapitalanforderungen warnt die Großbank UBS vor möglichen Konsequenzen. Sollten die Vorschläge der Schweizer Regierung umgesetzt werden, "könnten wichtige geschäftliche Entscheidungen bald unausweichlich werden", erklärte Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher laut Redetext am Mittwoch auf der Aktionärsversammlung des Instituts. Die Regulierungsvorschläge des Bundesrats würden das Geschäftsmodell grundlegend beeinträchtigen. Einzelheiten zu möglichen Anpassungen ‌nannte Kelleher in seiner Rede zwar nicht. Insidern zufolge könnte aber eine Verlegung des Hauptsitzes ins Ausland zu einem Thema werden.

"Wir wollen unseren Hauptsitz in der Schweiz behalten", erklärte Kelleher. Gleichzeitig sei ⁠es die Pflicht ⁠der Bank, Optionen zu prüfen, um die negativen Folgen der Vorschläge so weit wie möglich zu begrenzen. Er begründete dies auch mit dem wachsenden Druck der Finanzmärkte und vieler Aktionäre. Während andere große Volkswirtschaften deregulierten, gehe die Schweiz den entgegengesetzten Weg, betonte Kelleher.

Bei seinen Forderungen erhielt Kelleher Rückhalt von einem Großaktionär. Ähnlich äußerte sich eine Vertreterin des Bankpersonalverbandes. "Angriffe auf die Bank sind für uns als Verband Angriffe auf ‌die Mitarbeiter und Angriffe auf die Arbeitsplätze in der Schweiz", erklärte ‌Geschäftsführerin Natalia Ferrara. Dagegen stellte sich der Stimmrechtsberater Ethos hinter den Vorschlag der Regierung. "Wir dürfen kein System zulassen, in dem Führungskräfte belohnt werden, während das Risiko vom Finanzsystem und den Steuerzahlern getragen wird", so Direktor Vincent Kaufmann. ⁠Die Größe der neuen UBS würde eine Rettung durch den Steuerzahler nicht mehr zulassen.

Nach dem Kollaps der Credit ‌Suisse und der Übernahme durch die UBS im Jahr ⁠2023 will die Schweizer Regierung strengere Kapitalvorgaben einführen, um ein zukünftiges Großbankendebakel zu verhindern. Diese könnten die UBS dazu zwingen, bis zu 22 Milliarden Dollar an zusätzlichem Kapital vorzuhalten. Die Regulierungsvorschläge der Regierung stellten ein ernstzunehmendes Risiko für die bestehende Ausrichtung dar, sagte Kelleher. "Sie würden ‌unser Geschäftsmodell grundlegend beeinträchtigen." Die UBS wolle das Vermögensverwaltungsgeschäft ⁠für Reiche und Superreiche weiter ausbauen. "Eine Schrumpfung unserer ⁠wertschöpfenden Geschäftsbereiche schließen wir aus."

Eine Entscheidung der Schweizer Politik zu den Kapitalvorgaben könnte im Verlauf des kommenden Jahres fallen. Diese Entscheidung hat nicht nur Auswirkungen auf das Geschäftsmodell, sondern auch auf das Management. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Dienstag berichtet, dass Konzernchef Sergio Ermotti Insidern zufolge bis weit in das zweite Halbjahr 2027 im Amt bleiben könnte. Grund dafür seien die anstehenden regulatorischen Veränderungen sowie das Fehlen eines klaren internen Nachfolgers. Ende März hatte der 65-Jährige erklärt, dass er mindestens bis April 2027 an der Spitze des Instituts bleiben wolle.

Ermotti werde die Integration der Credit Suisse bis zu ⁠ihrem Abschluss führen und sich danach auf die Förderung von Wachstum und nachhaltig höheren Renditen konzentrieren, erklärte Kelleher. "Zudem wird er die UBS durch die aktuelle Phase regulatorischer Unsicherheit führen."

(Bericht von Oliver Hirt und Ariane Lüthi, redigiert von ‌Ralf Banser)