UBS-Präsident: Entscheidungen könnten unausweichlich werden

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Basel, ⁠15. Apr (Reuters) - Die UBS warnt vor den Auswirkungen deutlich strengerer ‌Kapitalanforderungen in der Schweiz. Die Bank habe "die Pflicht, ⁠geeignete ⁠Optionen sorgfältig zu prüfen, um die negativen Folgen dieser extremen Vorschläge so weit ‌wie möglich zu ‌begrenzen, sollten sich die Vorschläge bestätigen", erklärte ⁠Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher laut ‌Redetext ⁠am Mittwoch auf der Aktionärsversammlung des Instituts. "Vor diesem Hintergrund und angesichts ‌des ⁠wachsenden Drucks der ⁠Märkte und von vielen von Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, könnten wichtige geschäftliche Entscheidungen bald unausweichlich werden."

(Bericht von Oliver ⁠Hirt und Ariane Lüthi, redigiert von Thomas ‌Seythal)

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