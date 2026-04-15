UBS-Präsident: Entscheidungen könnten unausweichlich werden
Reuters · Uhr
Basel, 15. Apr (Reuters) - Die UBS warnt vor den Auswirkungen deutlich strengerer Kapitalanforderungen in der Schweiz. Die Bank habe "die Pflicht, geeignete Optionen sorgfältig zu prüfen, um die negativen Folgen dieser extremen Vorschläge so weit wie möglich zu begrenzen, sollten sich die Vorschläge bestätigen", erklärte Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher laut Redetext am Mittwoch auf der Aktionärsversammlung des Instituts. "Vor diesem Hintergrund und angesichts des wachsenden Drucks der Märkte und von vielen von Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, könnten wichtige geschäftliche Entscheidungen bald unausweichlich werden."
(Bericht von Oliver Hirt und Ariane Lüthi, redigiert von Thomas Seythal)
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