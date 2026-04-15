Ukraine meldet Angriffe aus Russland mit Hunderten Drohnen

15. ⁠Apr (Reuters) - Die Ukraine ist auch in der Nacht zu Mittwoch von Russland massiv aus der ‌Luft angegriffen worden. Insgesamt habe das russische Militär seit Dienstagabend 324 ⁠Drohnen ⁠und drei Raketen eingesetzt, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Die Flugabwehr habe 309 Drohnen abschießen oder unschädlich machen ‌können. Die Raketen und ‌die übrigen Drohnen hätten jedoch neun Ortschaften erreicht. Eine 74-jährige ⁠Kioskverkäuferin wurde nach Behördenangaben getötet, ‌mindestens sieben Menschen ⁠erlitten Verletzungen. Aus mehreren Landesteilen wurden Schäden gemeldet, darunter an Wohnhäusern. In der Region ‌Odessa ⁠am Schwarzen Meer sei ⁠Hafeninfrastruktur angegriffen worden, Verwaltungsgebäude und Lagerhallen seien beschädigt worden.

(Bericht von Anna Pruchnicka, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)