Ungarns Wahlsieger Magyar kündigt Medienreform nach Amtsantritt im Mai an

Budapest, 15. Apr (Reuters) - ⁠Der ungarische Wahlsieger Peter Magyar wird spätestens Mitte Mai mit seiner neuen Regierung an den Start gehen und hat bereits erste Pflöcke für seine Amtszeit eingeschlagen. "Der Präsident hat mich darüber informiert, dass er mich in der konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments bitten wird, als Vorsitzender der Partei mit den meisten Stimmen das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen und eine Regierung zu bilden", erklärte Magyar am Mittwoch ‌nach einem Treffen mit dem ungarischen Staatsoberhaupt Tamas Sülyok. Das neue Kabinett könnte Mitte nächsten Monats oder etwas früher vereidigt werden. Magyars Partei Tisza hatte bei der Wahl am Sonntag einen Erdrutschsieg errungen und damit die 16-jährige Amtszeit von Ministerpräsident ⁠Viktor Orban beendet.

Magyar hat ⁠angekündigt, nach seinem Amtsantritt die Nachrichtensendungen der staatlichen Medien aussetzen und die Pressefreiheit wiederherstellen zu wollen. "Jeder Ungar verdient öffentlich-rechtliche Medien, die die Wahrheit senden", sagte er dem staatlichen Radiosender Kossuth, bei dem Orban ein wöchentlicher Gast war, während Oppositionspolitiker kaum eingeladen wurden. Es werde einige Zeit dauern, ein neues Mediengesetz zu verabschieden und eine neue Medienbehörde einzurichten. Auf der Plattform X schrieb Magyar nach einem Fernsehinterview, die Nachrichtendienste würden suspendiert, bis ihr öffentlich-rechtlicher Charakter wiederhergestellt sei.

MAGYAR BEKRÄFTIGT FORDERUNG NACH RÜCKTRITT VON SULYOK

Kritiker im ‌In- und Ausland hatten Orban vorgeworfen, die staatlichen Medien zu einem Sprachrohr ‌seiner Regierung gemacht zu haben. Zahlreiche regierungskritische Zeitungen und Sender wechselten in den vergangenen Jahren den Besitzer. Die 2018 von Orban-Loyalisten gegründete Medienholding Kesma kontrolliert mehr als 400 Medienunternehmen. Orban selbst hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen und erklärt, seine Regierung wolle den christlichen Charakter Ungarns gegen ⁠liberale Ideen aus der Europäischen Union schützen. Magyars Wahlsieg verschafft der neuen Regierung die für eine Verfassungsänderung nötige Mehrheit, mit der er ‌viele von Orbans Reformen rückgängig machen kann.

Magyar bekräftigte seine Forderung, dass ⁠Sulyok nach der Bildung einer Tisza-Regierung sein Amt niederlegen müsse. Er habe dem Präsidenten gegenüber erklärt, seine Regierung werde mit ihrer Zweidrittel-Mehrheit ihr Mandat zur Verfassungsänderung nutzen, sollte er nicht freiwillig aus dem Amt scheiden.

MAGYAR: KRAFTSTOFFVERSORGUNG MUSS GEWÄHRLEISTET WERDEN

Darüber hinaus will Magyar Gespräche mit der Führung des Ölkonzerns MOL führen. Die wichtigste Aufgabe für die ‌kommenden Wochen sei es, die Sicherheit der Kraftstoffversorgung zu gewährleisten. "Am wichtigsten ⁠ist, dass die Versorgungssicherheit in den nächsten Wochen unter ⁠der scheidenden Regierung und dann in den ersten Tagen der Tisza-Regierung gewährleistet wird." Anfang März hatte Orban wegen der durch den Iran-Krieg gestiegenen Ölpreise, die die globalen Diesel- und Benzinpreise in die Höhe trieben, eine Preisobergrenze für Treibstoffe verhängt. Seine Regierung verbot zudem den Export von Rohöl, Diesel und 95-Oktan-Benzin und kündigte die Freigabe staatlicher Treibstoffreserven für 45 Tage an. Hintergrund war der Lieferstopp durch eine wichtige Pipeline, die russisches Öl durch die Ukraine transportiert.

Daten des ungarischen Verbands für Kohlenwasserstoffvorräte zeigten, dass Ungarns strategische Öl- und Ölproduktreserven Ende März auf 44 Tage Nettoimporte sanken, verglichen mit 91 Tagen Ende Februar. Am Dienstag teilte der Verband mit, dass die Wiederauffüllung im Gange sei und die Reserven inzwischen auf 53 Tage Nettoimporte angestiegen ⁠seien. Die EU-Mitgliedstaaten müssen Nettoimporte für 90 Tage gewährleisten.

(Bericht von Krisztina Than und Anita Komuves sowie Gnaneshwar Rajan in Bangalore, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)