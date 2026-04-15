US-Finanzminister kritisiert die Prognosen des IWF

Washington, ⁠14. Apr (Reuters) - US-Finanzminister Scott Bessent hat die gesenkte globale Wachstumsprognose und die höheren Inflationserwartungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank infolge des Nahost-Kriegs ‌kritisiert. Die Institutionen hätten vermutlich überreagiert, sagte Bessent am Dienstag. Der IWF hatte seine Wachstumsaussichten ⁠wegen ⁠der kriegsbedingten Energiepreissprünge nach unten korrigiert. Ohne den Konflikt hätte der Fonds seine Prognose um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent angehoben. Jetzt geht der IWF von einem globalen Wachstum ‌von 3,1 Prozent aus.

Trotz seiner ‌Kritik an den Prognosen lobte der Minister die grundsätzliche Ausrichtung von IWF und Weltbank. Die ⁠Führungsspitzen seien seiner Forderung gefolgt, sich wieder auf ‌ihre Kernaufgaben wie makroökonomische ⁠Stabilität und Entwicklung zu konzentrieren und sich von Themen wie dem Klimawandel abzuwenden. Beide Institutionen seien nun klarer auf die ‌Prioritäten und Interessen ⁠der USA ausgerichtet, erklärte Bessent. ⁠Als positive Beispiele nannte er die Entscheidung der Weltbank, das Verbot von Kernkraftprojekten aufzuheben, sowie die enge Zusammenarbeit des IWF mit dem US-Finanzministerium in den Fällen Argentinien und Venezuela.

(Bericht von Andrea Shalal, geschrieben von Hans BusemannRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)