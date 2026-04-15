US-Index S&P 500 klettert auf neuen Rekord

Der marktbreite US-Index S&P 500 ist am Mittwoch nach einem verhaltenen Start auf ein neues Allzeithoch gestiegen. In der Spitze rangierte er bei 7.003 Punkten und damit so hoch wie nie zuvor. Zuletzt betrug das Plus noch 0,48 Prozent auf fast genau 7.000 Zähler.

Seine Verluste durch den Iran-Krieg hatte der Index schon zu Wochenbeginn wieder vollständig ausgeglichen. Auf Jahressicht notiert der S&P 500 nun leicht im Plus, mit einem Zuwachs von 2,26 Prozent. Die Investoren setzen damit auf eine Fortsetzung der Waffenruhe im Iran-Krieg und eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche zwischen dem Iran und den USA.

Der Leitindex Dow Jones verlor dagegen am Mittwoch 0,3 Prozent auf 48.391 Punkte. Bis zu seinem Rekordhoch fehlen dem Börsenbarometer auch noch einige Punkte. Er war im Februar bis auf 50.512 Punkte angestiegen, ehe der Krieg die Märkte nach unten riss. Der Tech-lastige Nasdaq 100 wiederum verbesserte sich um 0,79 Prozent auf 26.041 Punkte und kratze so knapp an seinem im Oktober aufgestellten Rekord.