Verhaltener Handelsstart nach Vortagserholung

Der Dax startet nach der Erholung vom Vortag erneut mit leichten Aufschlägen in den Handel. Der Euro Stoxx 50 notiert zum Handelsbeginn etwas schwächer. In den USA signalisieren die Leitindizes vorbörslich kaum Veränderungen. Der Nikkei 225 beendete den Handel in Tokio mit Verlusten.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht die geopolitische Entwicklung rund um den Iran. Marktteilnehmer spekulieren auf eine mögliche Fortsetzung der Gespräche zwischen den USA und Teheran nach der ergebnislosen ersten Verhandlungsrunde vom Wochenende. Aussagen aus Washington nähren zwar Hoffnungen auf eine Deeskalation, konkrete Fortschritte fehlen jedoch. Solange unklar bleibt, ob es zu einer weiteren Gesprächsrunde kommt und wie sich die Lage rund um die Straße von Hormus entwickelt, bleibt die Nervosität an den Märkten erhöht.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Aixtron präsentiert sich fester. Der Chipanlagenbauer rückt nach vorläufigen Quartalszahlen und einer angehobenen Jahresprognose in den Fokus. Treiber ist eine überraschend hohe Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik, die den Auftragseingang deutlich steigen ließ. Zwar belasteten im Auftaktquartal noch schwache Margen und Sondereffekte das Ergebnis, doch der verbesserte Ausblick sorgt für erhöhte Handelsaktivität.

ASML steht ebenfalls im Blickpunkt, zeigt sich jedoch verhaltener. Der Halbleiterausrüster meldete für das erste Quartal einen über den Erwartungen liegenden Gewinn und erhöhte die Umsatzperspektive für 2026. Rückenwind kommt von der anhaltend starken Nachfrage nach KI‑fähiger Chiptechnologie, dennoch nutzen Anleger die Vorlage bislang eher zur Konsolidierung.

Hypoport bleibt unter Druck. Der Finanzdienstleister berichtete von einem verhaltenen Jahresauftakt, was angesichts der starken Vorjahreszahlen und der schleppenden Dynamik im Immobilienfinanzierungsmarkt für Zurückhaltung sorgt.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UG2LDE 16,24 25659,013368 Punkte 14,88 Open End X-DAX® Bear UG2Y9U 21,59 26205,573949 Punkte 11,12 Open End X-DAX® Bull UN0LLH 13,18 22786,596962 Punkte 18,27 Open End Gold Bull UN6S3F 17,45 4612,751537 USD 23,44 Open End DAX® Bear UN3WM5 5,48 24558,916913 Punkte 44,5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.04.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Infineon Technologies AG Call UN4W4J 0,50 70,00 EUR 8,25 16.09.2026 Halliburton Company Call UN06FC 4,58 35,00 USD 4,59 16.09.2026 Allianz SE Call UN09KV 0,22 440,00 EUR 17,87 16.09.2026 EUR/USD Call UN4W0E 0,38 1,18 USD 122,79 22.04.2026 DAX® Call UG9YYE 16,38 24200,00 Punkte 8,34 18.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.04.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit ASML Holding N.V. Long HD9Q5Q 20,21 1027,554016 EUR 5 Open End Nasdaq-100® Long HD6S25 11,47 17232,21496 Punkte 3 Open End HENSOLDT AG Long UG9JAQ 1,02 62,779854 EUR 5 Open End Nvidia Corp. Long HD58PG 2,35 157,248077 USD 5 Open End Tesla, Inc. Long HD4YR7 1,79 273,217452 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.04.2026; 10:00 Uhr;

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