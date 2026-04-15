Volkswagen nach Aus von Elektroauto-Bau in USA vor Millionenabschreibung

Berlin, ⁠15. Apr (Reuters) - Das Aus für die Produktion des Elektroautos ID.4 in den USA brockt Volkswagen nach Berechnungen von Analysten eine Abschreibung von ‌mehreren Hundert Millionen Euro ein. Volkswagen werde die Belastung voraussichtlich im ersten Quartal verbuchen, schrieben ⁠die ⁠Analysten von Bernstein am Dienstag nach einem Gespräch mit Volkswagen. Dabei gehe es um eine Summe, die zwischen 60 und 75 Prozent der 800 Millionen Dollar liege, die ‌Volkswagen ursprünglich ausgegeben hatte, um ‌das Fahrzeug im Werk in Chattanooga einzurüsten. Ein VW-Sprecher bestätigte, dass die Berechnungen von Bernstein ⁠korrekt seien. Die Experten von Jefferies sprachen ‌von einer Abschreibung von ⁠ungefähr 550 Millionen Euro.

Ohne die Abschreibung sei der Gewinn von Januar bis März wohl höher ausgefallen als vor Jahresfrist, schrieben ‌die Bernstein-Analysten weiter. ⁠Zudem profitiere Volkswagen davon, "dieses ⁠unprofitable Fahrzeug nicht länger zu verkaufen". VW hatte vergangene Woche angekündigt, die Produktion des ID.4 einzustellen. Der US-Elektroautomarkt war nach dem Aus einer Steuergutschrift im vergangenen Jahr eingebrochen.