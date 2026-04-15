Wadephul hofft auf humanitäre Zusagen für Sudan von mehr als einer Milliarde Dollar

Berlin, 15. ⁠Apr (Reuters) - Außenminister Johann Wadephul hofft, dass die internationale Sudan-Konferenz am Mittwoch in Berlin mehr als eine Milliarde Dollar an humanitären Hilfszusagen bringen wird. Es gehe bei der Geberkonferenz im Auswärtigen Amt darum, Staaten zur Hilfe zu motivieren, "um einfach das unermessliche Leid etwas zu lindern", sagte ‌Wadephul am Mittwoch im Deutschlandfunk. Kanzler Friedrich Merz hatte die Lage in dem ostafrikanischen Land am Vortag als "größte humanitäre Krise der Gegenwart" bezeichnet. Dort leiden zurzeit mehr ⁠als 20 ⁠Millionen Menschen wegen des Bürgerkriegs an Hunger. Das Entwicklungsministerium (BMZ) teilte mit, in diesem Jahr weitere 20 Millionen Euro zur Unterstützung für die notleidende Bevölkerung des Sudan zur Verfügung zu stellen. Ende 2025 habe das BMZ 155,4 Millionen Euro für Projekte im Sudan sowie in Nachbarländern bereitgestellt, die ebenfalls von der Krise betroffen sind.

Wadephul wies darauf hin, ‌dass sich die Europäer nun bereits zum dritten ‌Mal um Hilfe für den Sudan bemühten. "China macht das leider nicht", sagte er. Auch die USA hätten leider ihre Hilfe heruntergefahren. Die Lage im Sudan zeige die Ohnmacht der ganzen Weltgemeinschaft, ⁠kritisierte Wadephul. Man müsse seit drei Jahren eine humanitäre Katastrophe hinnehmen, ohne sie beenden zu ‌können. Aber die heutige Sudan-Konferenz sei ein ⁠weiterer Versuch, dagegen anzukämpfen. Hintergrund ist der Krieg zwischen der sudanesischen Armee und der RSF-Miliz, der am Mittwoch in sein drittes Jahr geht. Einige arabische Länder unterstützen die Rebellen mit Waffen. In dem Konflikt wird Hilfsorganisationen zufolge Hunger ‌auch gezielt als Waffe eingesetzt und die ⁠Agrarproduktion zerstört.

Wadephul verteidigte die Entscheidung, die ⁠sudanesischen Kriegsparteien nicht nach Berlin einzuladen. "Wir sind dabei, mit den Kriegsparteien zu reden. Nur ich habe grundsätzlich entschieden, dass ich die beiden Parteien nur dann einlade, wenn sie sich zu einem Waffenstillstand verstehen können", sagte er. "Derzeit sind sie noch der Meinung, dass es eher richtig ist, weiter zu kämpfen und weiter zu schießen. Und das ist nicht akzeptabel."

Die sudanesische Regierung kritisierte dagegen, die Konferenz sei eine "überraschende und inakzeptable" Einmischung in innere Angelegenheiten, die ohne Rücksprache mit ihr erfolgt sei. Der Kontakt ⁠zu paramilitärischen Gruppen untergrabe die staatliche Souveränität.

(Bericht von Andreas RinkeRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)