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10 Experten für Ihre Geldanlage im gratis Livestream

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Livestream von der Invest in Stuttgart

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Die größte deutsche Trading- und Anlegermesse Invest startet morgen – und in diesem Jahr gibt es ein besonderes Highlight: Sie können live von zu Hause dabei sein!

Am Freitag, den 17. April 2026, erleben Sie ein geballtes Programm mit Top-Referenten aus der Trading- und Finanzwelt - bequem im Livestream und inklusive Zugang zu den Aufzeichnungen im Nachgang.

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, sich aktuelles Wissen und erprobte Strategien direkt von den Profis zu sichern - egal ob Anfänger oder erfahrener Trader.

Jetzt kostenlos anmelden

Freitag, 17.04.2026

09:00 André Stagge
Trump, Zölle und Zinsen: Die besten Strategien für Anleger in einer volatilen Zeit
10:00 Vincenzo Zinnà, EUREX
Absicherung eines Portfolios oder einer Futures-Position
11:00 Bastian Galuschka, stock3
Trading für Berufstätige: Mit System zu den stärksten Trendaktien 2026
12:00 Michael Hinterleitner
Algo-Mix als heiliger Gral
13:00 Stefan Behleit
Investieren mit statistischen Vorteilen – einfacher als Sie denken.
14:00 Fritz Gerhager, Optionenhandeln.de
Börsenerfolg ist trainierbar: Strategien für erfolgreichen & nachhaltigen Optionshandel
15:00 Andrei Anissimov, Trader IQ
Regelmäßiges Einkommen aus Stillhaltergeschäften
16:00 Th. Ortmeier, D. Schröter, BubbleTax
Trading trifft deutsche Steuerlogik: Wo Systeme kollidieren
17:00 Markus Herfert
Abgesicherte Einkommens-Strategien mit Aktien-Optionen – manuell und voll-automatisiert

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CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Futures sind komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren.

Investitionen in digitale Vermögenswerte gelten als hochspekulative Anlagen und unterliegen einer hohen Volatilität und sind daher möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mit Hilfe externer Beratung prüfen, ob digitale Vermögenswerte für ihn geeignet sind. Stellen Sie sicher, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie diesen handeln.

Vergangene Ergebnisse und Resultate aus Backtests garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mit Hilfe externer Beratung prüfen, ob der Investui Service für ihn geeignet ist. Alle Investitionen bergen ein hohes Risiko. Es gibt keine Garantie auf Gewinne.


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