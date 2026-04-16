13 Tote bei russischen Angriffen auf die Ukraine

16. Apr (Reuters) - ⁠In der Ukraine sind bei russischen Luftangriffen mindestens 13 Menschen getötet worden. Unter ihnen sei ein zwölfjähriges Kind, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Dutzende Menschen seien bei den nächtlichen Angriffen auf Kiew und andere Städte verletzt, etliche Gebäude schwer beschädigt worden. Allein ‌in Kiew seien vier Menschen ums Leben gekommen, sagte Bürgermeister Vitali Klitschko, unter ihnen sei das Kind. In Odessa im Süden seien sieben Menschen getötet worden, ⁠in Dnipro ⁠im Südosten seien zwei ums Leben gekommen, teilten die Regionalbehörden mit. In den vergangenen 24 Stunden griffen die russischen Streitkräfte massiv an. In dem Zeitraum seien 31 Raketen und 636 Drohnen abgefangen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit.

Klitschko zufolge wurden allein in Kiew 45 Einwohnerinnen und Einwohner verletzt. Die Stadt sei am frühen Donnerstagmorgen ‌erneut angegriffen worden, sagte er. Eine sehr niedrig ‌fliegende Drohne sei in einem 18-stöckigen Gebäude eingeschlagen. Zudem seien Raketentrümmer auf den sechsten Stock eines Wohnhauses im zentralen Bezirk Podil gestürzt. Rettungskräfte hätten eine Mutter und ihr Kind aus ⁠einem Gebäude befreit. In einem nördlichen Stadtteil sei ein großes Feuer ausgebrochen, bei dem ‌vier Mitarbeiter des Rettungsdienstes verletzt worden seien.

Auch ⁠andere Landesteile waren Ziel der russischen Angriffe, so die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. "Die Stadt wurde in der vergangenen Nacht in mehreren Wellen mit Raketen und Drohnen angegriffen", schrieb der Leiter der örtlichen Militärverwaltung von Odessa, ‌Serhij Lyssak, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Dort ⁠seien sieben Menschen getötet und elf verletzt ⁠worden. In Dnipro kamen dem Regionalgouverneur Olexander Ganscha zufolge zwei Menschen ums Leben, 27 weitere wurden verletzt. Lyssak veröffentlichte Bilder von brennenden Wohngebäuden. Aus der nach Kiew zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw im Nordosten des Landes wurden zwei Verletzte durch Drohnenangriffe gemeldet.

In den vergangenen 24 Stunden habe der Feind "zwei Wellen kombinierter Angriffe auf ukrainisches Territorium mit bodengestützten und luftgestützten Raketen sowie Kampfdrohnen" gestartet, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Insgesamt seien 703 russische Luftziele erfasst worden.

(Bericht von: ⁠Ron Popeski, Anna Pruchnicka; bearbeitet von Sabine Ehrhardt, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)