17 Tote in Ukraine bei russischem Angriff - Brand in Russlands Hafen Tuapse

Kiew/Moskau, 16. Apr (Reuters) - Russland ⁠und die Ukraine haben einander in der Nacht zu Donnerstag massiv angegriffen. In der Ukraine wurden nach Behördenangaben 17 Menschen getötet - so viele wie an keinem Tag in diesem Jahr. Unter den Toten sei ein zwölfjähriges Kind. Rund 100 Menschen seien verletzt worden. Die ukrainische Luftwaffe teilte am Morgen mit, sie habe in den vergangenen 24 Stunden 31 russische Raketen und 636 Drohnen abgefangen; zwölf Raketen und zwanzig Drohnen seien eingeschlagen. Russland wiederum sprach von mehr als 200 abgeschossenen ukrainischen Drohnen. Trümmerteile stürzten nach Behördenangaben auf ‌die Hafenanlage in Tuapse in der südrussischen Oblast Krasnodar und lösten einen Brand aus. Eine 14-Jährige und eine nicht identifizierte Frau seien ums Leben gekommen, teilte der Gouverneur der Oblast Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, mit. Er hatte zunächst von zwei getöteten Kindern gesprochen, dann aber seine Angaben geändert. Das ukrainische Militär bestätigte ⁠den Angriff auf Tuapse.

Das ⁠Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, die russischen Streitkräfte hätten die Ukraine massiv angegriffen und ihr Ziel erreicht. Energieanlagen, die vom ukrainischen Militär genutzt würden, und Industrieanlagen zur Fertigung von Drohnen und Marschflugkörpern seien getroffen worden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj appellierte an die Verbündeten, den Druck auf Russland aufrechtzuerhalten und seinem Land die zugesagte Hilfe umgehend zukommen zu lassen. "Der Druck auf Russland muss wirken", erklärte er auf der Online-Plattform X. Es könne keine Normalisierung geben. "Eine weitere Nacht hat bewiesen, dass Russland weder eine Lockerung der globalen Politik noch eine Aufhebung der Sanktionen verdient." Ähnlich äußerte sich Außenminister Andrij Sybiha auf X: "Es ist unmoralisch, kontraproduktiv und gefährlich, Sanktionen gegen Russland oder Unterstützungspakete ‌für die Ukraine zu verzögern." Der ukrainische Vizeregierungschef Olexij Kuleba erklärte, die Rettungsarbeiten dauerten an. Die ‌Zahl der Opfer könne daher noch steigen.

TOTE UND VERLETZTE IN KIEW, ODESSA UND DNIPRO

Unter den vier Toten in Kiew sei ein zwölfjähriges Kind, sagte der Bürgermeister der Hauptstadt, Vitali Klitschko. 60 Menschen seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Klitschko zufolge wurden etliche Gebäude schwer beschädigt. Die Stadt sei am frühen Donnerstagmorgen erneut angegriffen worden. Eine sehr niedrig fliegende Drohne ⁠sei in einem 18-stöckigen Gebäude eingeschlagen. Zudem seien Raketentrümmer auf den sechsten Stock eines Wohnhauses im zentralen Bezirk Podil gestürzt. Rettungskräfte hätten eine Mutter und ihr Kind ‌aus einem Gebäude befreit. In einem nördlichen Stadtteil sei ein Großbrand ausgebrochen, bei dem ⁠vier Mitarbeiter des Rettungsdienstes verletzt worden seien.

Auch andere Landesteile waren Ziel der russischen Angriffe, so die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. "Die Stadt wurde in der vergangenen Nacht in mehreren Wellen mit Raketen und Drohnen angegriffen", schrieb der Leiter der Militärverwaltung von Odessa, Serhij Lyssak, auf Telegram. Dort seien acht Menschen getötet und 26 verletzt worden. In Dnipro kamen dem Regionalgouverneur Olexander Ganscha zufolge vier Menschen ums Leben, 30 wurden verletzt. Lyssak veröffentlichte ‌Bilder von brennenden Wohngebäuden. Aus der nach Kiew zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw im Nordosten wurden ⁠zwei Verletzte durch Drohnenangriffe gemeldet.

BRAND IN WICHTIGEM RUSSISCHEN ÖLHAFEN TUAPSE

Die russischen ⁠Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ihrerseits 207 ukrainische Drohnen abgefangen. Wie viele die Ukraine tatsächlich abgefeuert hat und wie viele Ziele getroffen haben, teilt Russland in der Regel nicht mit. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben nicht. Trümmer abgeschossener Drohnen stürzten nach Angaben örtlicher Behörden auf die Hafenanlage von Tuapse und lösten einen Brand aus.

In Tuapse seien bei einem ukrainischen Drohnenangriff ein fünfjähriges und ein 14-jähriges Kind getötet worden, teilte der Gouverneur der Oblast Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, mit. Er sprach von einem massiven Angriff auf die Stadt, der einen großen Brand ausgelöst habe. Tuapse ist einer der wichtigsten Häfen im Süden Russlands und dient als Drehscheibe für den Export von Erdölprodukten, Kohle und Düngemittel. Zudem befindet sich dort eine große Ölraffinerie gleichen Namens, die Rosneft, Russlands größtem Ölproduzenten, gehört.

Der Kommandeur der ukrainischen Drohneneinheiten bestätigte auf Telegram den Beschuss von Tuapse. Dort sei Infrastruktur getroffen worden, erklärte er auf Telegram. Zudem seien zwei Ölllager ⁠auf der Halbinsel Krim getroffen worden. Die Krim wurde bereits 2014 von Russland annektiert, was international nicht anerkannt ist.

(Bericht von: Ron Popeski, Anna Pruchnicka, Anna Voitenko, Gleb Garanich, Yrui Kovalenko, Valentyn Ogirenko, Olena Harmash; geschrieben von Sabine Ehrhardt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)