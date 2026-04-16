Abwartende Haltung trotz neuer Rekorde in den USA

Der DAX® hat zur Wochenmitte eine klassische Doji-Kerze ausgebildet, da Eröffnungs- und Schlusskurs nahezu identisch waren. Der Verlauf signalisiert Unentschlossenheit und ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern. Das passt zur aktuellen Konstellation. Der deutsche Aktienindex befindet sich bei intaktem kurzfristigem Aufwärtstrend unverändert im Erholungsmodus, trifft dabei aber auf die mehrfach erwähnte Widerstandszone aus dem 61,8 %-Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung im März und den Durchschnitten der vergangenen 50 bzw. 200 Tage. Besser läuft es in den USA, wo der S&P 500 und der Nasdaq 100 gestern auf neue Rekordhochs gestiegen sind. Unterstützung bietet die Börsenstimmung. Bei der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern recht deutlich von 35,8 % auf 31,7 % gesunken. Der Anteil der „neutralen“ Investoren stieg innerhalb von zwei Wochen von 15,0 % auf 25,5 %. Das Verhältnis zwischen Bullen und Bären (42,8 %) ist damit auch in der neunten Woche in Folge negativ, was für die Aktienmärkte als Kontraindikator tendenziell positiv zu interpretieren ist.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

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