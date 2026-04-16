Aktien New York Ausblick: Kurse stabil - Abbott Laboratories unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Börsentag vor allem für Technologieaktien dürften die US-Börsen am Donnerstag mit stabilen Kursen in den Handel gehen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial gut eine Stunde vor der Startglocke 0,2 Prozent höher bei 48.557 Punkten. Der am Vortag starke Nasdaq 100 wird ebenfalls 0,2 Prozent fester erwartet bei 26.255 Zählern.

Gesucht waren im vorbörslichen Handel Aktien von Unternehmen, die in der Entwicklung, Erforschung oder Anwendung von Quanten-Computing tätig sind. So legten Infleqtion , D-Wave Quantum , Rigetti Computing und Quantum Computing zwischen 5 und 8 Prozent zu. Auslöser war die Vorstellung neuer KI-Modelle für das sogenannte Quanten-Computing durch den Chip-Giganten Nvidia . Hierbei geht es um die Beschleunigung von Rechenprozessen.

Vor Börsenbeginn legten weitere Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vor. Der Pharmariese Abbott Laboratories reduzierte nach dem ersten Quartal die Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Das brockte dem Kurs vorbörslich ein Minus von 3,5 Prozent ein.

Der Getränkehersteller Pepsico hat im ersten Quartal mehr Gewinn gemacht als erwartet. Das verhalf den Aktien im vorbörslichen Handel zu einem Plus von einem Prozent.

Der Großversicherer Travelers hat im ersten Quartal weniger Versicherungsbeiträge gebucht als am Markt erwartet. Die im Leitindex Dow enthaltene Aktie verlor daraufhin knapp ein Prozent./bek/nas