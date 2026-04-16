Amazon eröffnet neue Deutschlandzentrale in München

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versandriese Amazon hat seine neue Deutschlandzentrale in München eröffnet. Das sechsstöckige Gebäude im Münchner Norden bietet laut Unternehmen Platz für 2.500 Mitarbeiter. Unter anderem sind dort die Teams von Alexa, Prime Video und Amazon Music angesiedelt. Amazon hat in Bayern insgesamt rund 6.000 Mitarbeiter, unter anderem im Logistiknetzwerk mit 17 Standorten.

Das Gebäude verfügt unter anderem über ein firmeneigenes Kino, elf begrünte Dachterrassen, 800 Fahrradparkplätze, eine Fahrradreparaturstation und E-Bike-Ladestationen.

Zur Einweihung kamen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der frisch zum neuen Münchner Oberbürgermeister gewählte Dominik Krause (Grüne)./ruc/DP/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Amazon

Das könnte dich auch interessieren

Geplante Übernahme
Amazon will Elon Musks Starlink Konkurrenz machen14. Apr. · dpa-AFX
Amazon will Elon Musks Starlink Konkurrenz machen
Satellitengeschäft
Amazon übernimmt Globalstar - Vereinbarung mit Apple14. Apr. · dpa-AFX
Amazon übernimmt Globalstar - Vereinbarung mit Apple
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"heute, 11:35 Uhr · onvista
Volatilität durch den Irankrieg
So navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheitgestern, 12:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Diese MDax-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal14. Apr. · onvista
Alle Premium-News