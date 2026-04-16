ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Fuchs SE auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ziele im Rahmen von "FUCHS100" vom Kapitalmarkttag des Schmierstoffherstellers seien ziemlich konservativ und lägen für 2031 unter den Erwartungen, schrieb Anil Shenoy am Donnerstag./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:48 / GMT
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