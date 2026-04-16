ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Easyjet auf 'Sell' - Ziel 340 Pence

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Sell" belassen. In einem Umfeld "kurzfristiger Unsicherheit in der Nachfrage", wie es der Billigflieger selbst genannt habe, sei es schwierig, höhere Kerosinkosten weiterzugeben, schrieb Jaime Rowbotham am Donnerstag anlässlich der Warnung des Unternehmens vor einer Gewinnenttäuschung. Die Markterwartungen dürften deutlich sinken, die Aktien seien aber seit dem Ausbruch des Nahost-Kriegs auch schon massiv gefallen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:04 / GMT

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