ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Merck KGaA auf 147 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 153 auf 147 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley rechnet mit einem schleppenden Jahresstart der Darmstädter, wie er am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai schrieb. Der Fokus dürfte wohl aber auf der Strategie des neuen Konzernchefs liegen, der am 1. Mai das Ruder übernimmt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 22:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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