ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 62 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Der Nahost-Krieg halte die Energiemärkte in Bewegung und sorge damit auch in der Stahlbranche für Unruhe, die Stimmungslage sei momentan stark nachrichtenabhängig, schrieb Cole Hathorn am Mittwoch. Nach einem schwachen ersten Quartal dürfte die Branche aber ab dem zweiten von einem attraktiven Verhältnis zwischen Verkaufspreisen und Rohstoffkosten profitieren. Hathorn setzt daher vor allem auf den Rückenwind für Preise, Auslastung und Volumina durch die europäischen Protektionismusmaßnahmen ab dem 1. Juli./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 19:00 / ET

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