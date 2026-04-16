Die jüngsten Rekordhochs an den US-Börsen haben den vortags wenig bewegten Dax am Donnerstag zumindest gestützt. "Die Hoffnung auf eine Verlängerung des Waffenstillstandes (zwischen dem Iran und den USA) treibt Anlegerinnen und Anleger in Aktien", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

In der ersten Handelsstunde schaffte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,14 Prozent auf 24.101Punkte. Damit behauptete er sich weiter über der 24.000-Punkte-Marke, blieb aber unter der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie, die er am Mittwoch zeitweise überwunden hatte.

Online-Apotheken gefragt

Aktien von DocMorris haben im frühen Handel am Donnerstag zugelegt. Zuletzt lag der Titel mit 3,7 Prozent im Plus. Seit den Jahrestiefs im März hat die Aktie rund 40 Prozent gewonnen. Redcare Pharmacy kletterten im Sog von DocMorris um 4,2 Prozent und war damit stärkster Titel im HDAX am Morgen.

Die Analysten von Jefferies sprachen von einem soliden Jahresstart. Das Umsatzwachstum im ersten Quartal habe sich am oberen Ende der Ziele für das Gesamtjahr bewegt. Bei Online-Rezepten seien merkliche Fortschritte erzielt worden. Spätesten im vierten Quartal sollte es gelingen, beim bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Damit würde das Hauptanliegen der Aktionäre erfüllt.

Nach dem Vortagskurssprung um mehr als ein Fünftel geht es am Donnerstag bei Aixtron wieder zurück. In der Spitze büßten die Titel mehr als acht Prozent ein nach der Nachricht, dass der Halbleiterausrüster eine Wandelanleihe im Wert von über 450 Millionen Euro platziert.

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Am Mittwoch war der Aixtron-Kurs um 20,4 Prozent nach oben gesprungen auf ein Hoch seit 2001, weil Anleger die vorgelegten Zahlen und eine Prognoseanhebung des Unternehmens feierten. Laut Händlern nutzte das Unternehmen diesen Moment für einen Finanzierungsdeal zu attraktiven Konditionen. Die Schuldverschreibungen werden in Aktien wandelbar sein, die einem fast achtprozentigen Anteil am Grundkapital entsprechen. (mit Material von dpa-AFX)