Bosch will nach Gewinneinbruch Früchte des Sparprogramms ernten

Berlin, 16. ⁠Apr (Reuters) - Der Autozulieferer und Technologiekonzern Bosch will nach einem Gewinneinbruch im abgelaufenen Jahr die ersten Früchte seines Sparprogramms ernten. Der Siftungskonzern sagte am Donnerstag für 2026 eine Gewinnmarge von vier bis sechs Prozent voraus, das ist zwei- bis ‌dreimal so viel wie im vergangenen Jahr. Finanzchef Markus Forschner sagte, dabei spiele eine Rolle, dass anders als 2025 keine hohen Rückstellungen wegen des ⁠Stellenabbaus mehr ⁠nötig seien. Zudem wirkten sich die Restrukturierungsmaßnahmen sukzessive positiv auf das Ergebnis aus. " Auch wenn wir unsere Zielrendite von sieben Prozent 2026 noch nicht erreichen – wir sind auf dem richtigen Weg und kommen ein großes Stück voran."

Beim Umsatz traut sich Bosch ein Wachstum von zwei bis fünf ‌Prozent zu. Das wirtschaftliche Umfeld dürfte dabei schwierig ‌bleiben, sagte Forschner. Geopolitische Spannungen weiteten sich aus, nationale Interessen bremsten den freien Handel, was die weltweite Wirtschaft belaste. Die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten ⁠auf Energierohstofflieferungen, Inflation und globale Wirtschaftsleistung seien noch nicht abschätzbar. Offen sei zudem, ‌wie sich die Entscheidung des US ⁠Supreme Courts auf die weitere Zoll- und Handelspolitik auswirke. Das oberste US-Gericht hatte im Februar einige der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle gekippt.

2025 hatten die Erlöse bei Bosch leicht auf 91 ‌Milliarden Euro zugelegt. Das Betriebsergebnis brach ⁠dagegen um 45 Prozent auf 1,7 ⁠Milliarden Euro ein, unter anderem wegen Rückstellungen in Höhe von 2,7 Milliarden Euro für den laufenden Arbeitsplatzabbau. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 400 Millionen Euro an, nach einem Gewinn von 1,3 Milliarden Euro vor Jahresfrist. Bosch hatte zuletzt vor allem in der umsatzstarken Autosparte Arbeitsplätze gestrichen und damit auf die hartnäckige Branchenflaute reagiert. Insgesamt sei die Zahl der Mitarbeiter bereinigt 2025 um rund 15.000 gesunken, vor allem in ⁠Deutschland.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)