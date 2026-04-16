Industrieproduktion steigt deutlich

Britische Wirtschaft zieht im Februar an

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: John New/Shutterstock.com

LONDON (dpa-AFX) - Dank einer anziehenden Industrieproduktion ist die britische Wirtschaft im Februar deutlich stärker in Schwung gekommen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt zog im Monatsvergleich um 0,5 Prozent an, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine minimale Beschleunigung des Wachstums auf 0,1 Prozent erwartet.

Auch die Entwicklung im Vormonat überraschte: Im Januar war die britische Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent gewachsen, wie eine Revision vorheriger Daten ergab. Zuvor war eine Stagnation ermittelt worden. Im Unterschied zu anderen Volkswirtschaften wie Deutschland werden in Großbritannien auch monatliche Wachstumsdaten veröffentlicht.

In den drei Monaten bis Februar legte die Wirtschaftsleistung im Vergleich zu den drei Monaten zuvor ebenfalls um 0,5 Prozent zu. Auch dieser Wert lag deutlich über den Erwartungen der Analysten.

Bei der Industrieproduktion im Februar zeigte sich ein ähnlich positives Bild. Diese zog im Monatsvergleich um 0,5 Prozent an. Experten hatten hier ein leichtes Wachstum von 0,2 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich gab die Industrieproduktion weniger stark nach als befürchtet./la/stk

Das könnte dich auch interessieren

Stagflation droht
Sorge vor Preisschock wächst - Rücklagen vieler aufgebrauchtgestern, 04:38 Uhr · dpa-AFX
Sorge vor Preisschock wächst - Rücklagen vieler aufgebraucht
Wasserweg im Nahen Osten
Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormus an12. Apr. · dpa-AFX
Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormus an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Volatilität durch den Irankrieg
So navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheitgestern, 12:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Diese MDax-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal14. Apr. · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Die verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depot13. Apr. · onvista
Alle Premium-News