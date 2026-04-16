Berlin, 16. ⁠Apr (Reuters) - Die SPD-Bundestagsfraktion pocht auf die Abschöpfung sogenannter Übergewinne bei Mineralölkonzernen. "Wir wollen eine Übergewinnsteuer, die denjenigen einen Strich durch die Rechnung macht, die meinen, in der Krise die Menschen abzocken zu ‌können. Wer Übergewinne einstreicht, der wird am Ende dafür zahlen müssen", sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Wiebke Esdar am Donnerstag ⁠im Bundestag. ⁠In der ersten Lesung der Entlastungsmaßnahmen der Regierung wegen hoher Spritpreise verteidigte sie zudem die von den Koalitionsspitzen am Wochenende beschlossene Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel für zwei Monate um 17 Cent pro Liter. Zudem sollen ‌Arbeitgeber ihren Beschäftigten 1000 Euro Entlastungsprämie zahlen, ‌die steuer- und abgabenfrei sowie als Betriebsausgabe steuerlich absetzbar sein soll.

Die AfD forderte in der Debatte eine Erhöhung der Pendlerpauschale auf ⁠50 Cent pro Kilometer. Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge kritisierte, dass ‌der Tankrabatt schon 2022 nicht vollständig ⁠bei den Autofahrern ankam. Grüne und Linke fordern wie die SPD ebenfalls eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. Die Koalitionsspitzen hatten sich allerdings nur auf eine Prüfung auf ‌europäischer Ebene verständigt. Der CDU-Finanzpolitiker ⁠Mathias Middelberg verwies darauf, dass ⁠die Regierung das Kartellrecht verschärft habe, um übermäßige Gewinne der Konzerne zu verhindern.

Die schwarz-rote Koalition will die Entlastungsmaßnahmen am 24. April im Bundestag in zweiter und dritter Lesung beschließen. Der Bundesrat könnte am selben Tag in einer Sondersitzung zustimmen. Esdar sagte, die Senkung der Energiesteuer solle dann am 1. Mai in Kraft treten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)