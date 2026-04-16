Chinas Konjunkturmotor läuft – doch Iran-Krieg dürfte bald bremsen

- von Kevin ⁠Yao und Claire Fu

Peking/Singapur, 16. Apr (Reuters) - Die chinesische Wirtschaft ist Anfang 2026 trotz Risiken durch den Iran-Krieg stärker gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Januar bis März um 5,0 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu, wie das nationale Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Die Wirtschaft sei gut ins erste Quartal gestartet, aber das externe Umfeld werde komplexer, hieß es. Analysten hatten nur mit plus 4,8 Prozent gerechnet ‌und zeigten sich überrascht. "Von der Energiekrise scheint China wenig zu merken", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Hohe strategische Reserven und ein guter Energiemix helfen, dass China weniger leidet als andere asiatische Länder." Allerdings werde der ⁠Iran-Krieg die globale Konjunktur ⁠schwächen, warnte Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. "Das schadet dem exportgetriebenen chinesischen Wachstum."

Ende 2025 war die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt um 4,5 Prozent gewachsen. Dies war der niedrigste Wert seit drei Jahren. Für 2026 peilt die Regierung in Peking 4,5 bis fünf Prozent Wachstum an. Die Risiken für die chinesische Wirtschaft haben seit dem Ausbruch des Krieges im Nahen Osten am 28. Februar zugenommen. Als weltgrößter Energieimporteur und stark exportabhängige Volkswirtschaft ist China einem Ölschock ausgesetzt, der den ‌Handel bremst, die Kosten für die Fabriken in die Höhe treibt und ‌die Aussichten für das Jahr eintrübt.

STARKER JAHRESAUFTAKT - DOCH RISIKEN NEHMEN ZU

"Chinas Exporte bleiben 2026 ein wichtiger Wachstumsmotor, aber der jüngste Energieschock hat den Fokus auf die Nachhaltigkeit der externen Nachfrage gelenkt", erklärte Xinquan Chen, China-Ökonom bei Goldman Sachs. "Während Chinas Produktion relativ widerstandsfähig ist, sind seine wichtigsten ⁠Handelspartner - insbesondere Schwellenländer mit geringerem Einkommen, auf die fast 40 Prozent der Exporte entfallen - zunehmend Stagflationsrisiken ausgesetzt." Davon sprechen Fachleute ‌bei steigenden Preisen und zugleich mauer Konjunktur.

"Das robuste Wachstum im ersten ⁠Quartal nimmt Druck von der chinesischen Regierung, rasch mit weiteren stimulierenden Maßnahmen aufwarten zu müssen", bilanzierte VP-Experte Gitzel. Zudem seien die Auswirkungen der höheren Energiepreise auf die Inflation eher begrenzt. "Die chinesische Notenbank muss deshalb nicht die geldpolitischen Daumenschrauben anziehen", sagte der Ökonom. "Auch wenn sich die Wachstumsraten in den kommenden Quartalen abschwächen sollten, wird die chinesische ‌Wirtschaft im laufenden Jahr einigermaßen Kurs halten können."

IMPORTPREISE, KAUFKRAFTVERLUSTE UND EXPORTMÄRKTE ⁠BREMSEN

Dennoch ist für Ökonomen klar, dass konjunkturelle Bremsspuren grundsätzlich ⁠bestehen bleiben. "Höhere Importpreise, Kaufkraftverluste und schwächere Exportmärkte halten den Ausblick an der Leine", sagte Krüger. Hinzu kämen altbekannte Strukturprobleme aus den Bereichen Immobilien und Industrie. "Datenseitig dürfte die Regierung aber kaum zeigen wollen, dass ihr die Geopolitik auf die Pelle rückt."

Bei jüngeren Daten gab es Signale einer Abkühlung. So waren Chinas Exporte im März im Jahresvergleich nur um 2,5 Prozent gewachsen - das ist deutlich langsamer als die 21,8 Prozent im Januar und Februar. Experten zufolge hatten saisonale Faktoren diese Daten allerdings verzerrt. Die chinesischen Erzeugerpreise stiegen im März zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren. Dies zeigt, dass der energiebedingte Kostendruck auch in China ankommt. Auch die Industrieproduktion blieb im März hinter dem Wachstum der ersten beiden Monate zurück. ⁠Die Umsätze im Einzelhandel verloren ebenfalls an Schwung.

(Bericht von Kevin Yao, Claire Fu und Joe Cash, geschrieben von Klaus Lauer und Esther Blank, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)