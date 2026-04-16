Chip-Ausrüster Aixtron begibt Wandelanleihe über 450 Mio Euro

München, ⁠15. Apr (Reuters) - Der Chip-Anlagenbauer Aixtron hat sich mit der Ausgabe einer Wandelanleihe 450 Millionen Euro frisches Geld etwa für weitere Übernahmen besorgt. ‌Als Verwendungszweck seien unter anderem "Investitionen zur Unterstützung des organischen Wachstums sowie Akquisitionen und Aktienrückkäufe" denkbar, ⁠teilte ⁠das Unternehmen am Mittwochabend in Herzogenrath bei Aachen mit. Die Wandelanleihe läuft über fünf Jahre bis April 2031. Der Umtausch in Aixtron-Aktien lohnt sich für die Zeichner ‌der Anleihe, wenn der Aktienkurs ‌bis dahin um 30 Prozent auf mehr als 51 Euro steigt. Das Volumen der Anleihe ⁠entspricht einem Anteil von knapp acht Prozent ‌am Aixtron-Grundkapital.

Der Referenzkurs von ⁠38,75 Euro sei über eine Platzierung von Aixtron-Aktien im Auftrag einiger Zeichner der Wandelanleihe ermittelt worden, die sich damit gegen ‌Kursschwankungen absichern ⁠wollten. Er liegt 8,5 Prozent ⁠unter dem Schlusskurs der Aixtron-Aktie im Xetra-Handel am Mittwoch. Die Papiere waren um 20 Prozent nach oben geschnellt, nachdem das Unternehmen die Erwartungen für das laufende Jahr nach oben geschraubt hatte.

(Bericht von Alexander HübnerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)