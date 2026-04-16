comdirect Pure-Depot eröffnen und 70 € Amazon-Gutschein sichern

comdirect Pure x onvista Aktion

Eröffne jetzt das comdirect Pure-Depot – und sichere dir zusätzlich einen 70 € Amazon-Gutschein über onvista. Einfach über unseren Link starten, Depot eröffnen und Bonus erhalten.

🎁 Dein Vorteil auf einen Blick

✔️ Angebot exklusiv über onvista

✔️ Kombination aus günstigen Konditionen und Extra-Bonus

✔️ Keine Handelsaktivität erforderlich

✔️ Kein Trade, kein Guthaben, keine weiteren Bedingungen

Warum das comdirect Pure-Depot?

Das comdirect Pure-Depot wurde gezielt als Antwort auf Neo-Broker entwickelt – mit Fokus auf einfache Kostenstruktur und günstiges Trading.Die wichtigsten Vorteile:

0 € Depotführung dauerhaft

Nur 1 € pro Trade für Aktien und ETFs

Kostenlose ETF-Sparpläne möglich

Einfache, mobile Nutzung über die App

Übersichtliches Gebührenmodell

Direktbank mit Service & Support

So funktioniert’s

1️⃣ Über onvista starten

Klicke auf unseren Link und starte die Depoteröffnung

2️⃣ Einloggen oder registrieren (falls nötig)

Wenn du bereits einen my onvista Account hast, logge dich ein

Falls nicht, kannst du dich schnell registrieren

Nach Login bzw. Bestätigung deiner Registrierung wirst du automatisch weitergeleitet

3️⃣ comdirect Pure-Depot eröffnen

Schließe die Depoteröffnung bei comdirect ab.

4️⃣ 70 € Amazon-Gutschein erhalten

Nach erfolgreicher Prüfung senden wir dir den 70 € Amazon-Gutschein an die in deinem onvista Account hinterlegte E-Mail-Adresse.

Warum ein my onvista Account?

Mit einem kostenlosen my onvista Account erhältst du zusätzliche Funktionen rund um deine Geldanlage:

Personalisierte Watchlists und Portfolio-Tracking

Individuelle Kursalarme und Markt-Updates

Zentrale Übersicht deiner Investments

Zugang zu exklusiven Aktionen wie diesem Bonus-Angebot

👉 Der Account ist die Grundlage, damit wir deine Depoteröffnung zuordnen und dir den Gutschein bereitstellen können.

Wichtig für die Teilnahme

Du benötigst einen my onvista Account

Du musst über unseren Link starten, damit wir deine Depoteröffnung zuordnen können

Login oder Registrierung erfolgt direkt nach deinem Klick und dauert nur wenige Minuten

Keine weiteren Bedingungen wie Trades oder Einzahlungen erforderlich

Häufige Fragen

Muss ich bereits eingeloggt sein?

Nein. Du kannst dich auch nach dem Klick einloggen und wirst anschließend automatisch weitergeleitet.

Was passiert, wenn ich noch keinen Account habe?

Du kannst dich registrieren. Nach Bestätigung deiner Registrierung über den Link in der E-Mail wirst du direkt weitergeleitet.

Muss ich traden oder Geld einzahlen?

Nein. Es sind keine weiteren Bedingungen notwendig, um den Gutschein zu erhalten.

Wann erhalte ich den Gutschein?

Nachdem deine Depoteröffnung bestätigt wurde, senden wir dir den Gutschein per E-Mail.

Jetzt Bonus sichern

Starte deine Depoteröffnung für das comdirect Pure-Depot und sichere dir deinen 70 € Amazon-Gutschein.

Für wen eignet sich comdirect Pure?

Nutzer-Typ Geeignet? Einsteiger ✅ ETF-Sparer ✅ Aktien-Trader ✅ Aktive Trader (Derivate-Kunden) ❌

* Hinweis: onvista wird vergütet, wenn du über den Link hinter dem *) ein Depot bei dem betreffenden Broker eröffnest ("Affiliate-Link").

* *Transparenzhinweis: Die onvista Media GmbH, die das Finanzportal onvista betreibt, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Commerzbank mit ihrer Marke comdirect. Auf die redaktionelle Berichterstattung auf onvista hat die Commerzbank keinen Einfluss.

* ** Die onvista media GmbH behält sich vor, die Aktion jederzeit zu beenden oder anzupassen.