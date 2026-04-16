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Computer Vision AG kündigt strategische Wachstumsrunde für KI-Plattform „Emeralgo“ an – US FDA-Zulassung ermöglicht Eintritt in globalen Radiologie-Markt



16.04.2026 / 12:00 CET/CEST





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Computer Vision AG kündigt strategische Wachstumsrunde für KI-Plattform „Emeralgo“ an – US FDA-Zulassung ermöglicht Eintritt in globalen Radiologie-Markt

Wesentliche Punkte im Überblick:

US FDA 510(k)-Zulassung (2025) für automatisierte MRT-Analyse der Lendenwirbelsäule

Kapitalrunde über insgesamt bis zu rund CHF 22 Mio. zur Skalierung in den USA und Europa

Pre-Money-Bewertung von CHF 47,7 Mio. bei einem Aktienpreis von CHF 3.00

Nachgewiesener wirtschaftlicher Nutzen der Software mit signifikantem Effizienzpotenzial für Kliniken

Skalierbares SaaS-Geschäftsmodell in einem globalen MRT-Markt von rund USD 100 Mrd.

Strategische Wachstumsrunde zur internationalen Skalierung

Wallisellen / Zürich, 16. April 2026 – Die Computer Vision AG, ein Schweizer Anbieter von KI-basierter medizinischer Bildanalyse, stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase. Mit der Öffnung einer Kapitalrunde in Höhe von insgesamt bis zu rund CHF 22 Mio. will das Unternehmen die internationale Markterschliessung seiner Plattform „Emeralgo“ in den USA und Europa beschleunigen.

Ein zentraler Meilenstein wurde bereits erreicht: Seit Februar 2025 verfügt das Lendenwirbelsäulen-Modul von Emeralgo über eine US FDA 510(k)-Zulassung. Damit gehört die Lösung zu den wenigen KI-Systemen weltweit, die für den klinischen Einsatz im US-Markt zugelassen sind. Der US-Markt stellt mit rund 40 % des globalen MRT-Volumens den wichtigsten Zielmarkt für die Skalierung dar.

Struktureller Wachstumsmarkt mit hohem Effizienzdruck

Emeralgo adressiert ein strukturelles Problem der Radiologie. Weltweit steigt die Anzahl bildgebender Untersuchungen kontinuierlich, während gleichzeitig Fachkräfte fehlen und der Kostendruck zunimmt.

Über 100 Millionen MRT-Untersuchungen werden jährlich durchgeführt, wobei allein Wirbelsäulenanalysen ein Kostenvolumen von über USD 24 Milliarden verursachen.

Die Kombination aus steigender Nachfrage und begrenzten personellen Ressourcen erhöht den Bedarf an automatisierten Lösungen erheblich und schafft ein nachhaltiges Marktumfeld für KI-basierte Diagnostik.

Technologie mit klinischer Validierung und breiter Einsetzbarkeit

Die technologische Grundlage von Emeralgo basiert auf einer über Jahre entwickelten Datenbasis sowie der engen Zusammenarbeit mit führenden Radiologen und medizinischen Institutionen. Die Leistungsfähigkeit der Algorithmen wurde in mehreren unabhängigen Studien validiert und erreicht ein Niveau, das mit erfahrenen Fachärzten vergleichbar ist.

Die herstellerunabhängige Architektur ermöglicht zudem den Einsatz mit MRT-Systemen aller grossen Anbieter und unterstützt damit eine breite Integration in bestehende klinische Infrastrukturen.

Klarer wirtschaftlicher Nutzen für Gesundheitsanbieter

Neben der medizinischen Qualität steht insbesondere der wirtschaftliche Nutzen im Fokus. Durch die Automatisierung zeitintensiver Analyseprozesse lassen sich pro Untersuchung bis zu 30 Minuten Arbeitszeit einsparen.

Für Kliniken und Radiologiezentren ergibt sich daraus ein signifikantes Effizienzpotenzial, das sich unmittelbar in reduzierten Betriebskosten und einer höheren Auslastung bestehender Kapazitäten niederschlägt.

Skalierbares Geschäftsmodell und Ausbau zur Gesamtplattform

Das Geschäftsmodell basiert auf einer skalierbaren Software-as-a-Service-Struktur mit wiederkehrenden Erlösen. Nach dem Markteintritt in den USA ist die Expansion nach Europa geplant.

Parallel wird die Plattform um weitere Module für Knie, Schulter und Hüfte erweitert. Damit entwickelt sich Emeralgo schrittweise zu einer integrierten Gesamtlösung für die muskuloskelettale Bildgebung.

Finanzierung und strategischer Ausblick

In die Entwicklung der Technologie wurden bisher insgesamt rund CHF 21 Mio. investiert. Für die nächste Wachstumsphase bis Mitte 2027 plant die Computer Vision AG ein Budget von rund CHF 9 Mio. Die Mittel sind hauptsächlich für interne Personalkosten zur Produktentwicklung und Markterschliessung (ca. 40%) und sowie externe Kosten von Marktzulassungsverfahren (ca. 45%) vorgesehen. Damit soll die internationale Skalierung von „Emeralgo“ in den USA und Europa gezielt vorangetrieben sowie der Produktumfang wesentlich erweitert werden.

Die aktuell geöffnete Finanzierungsrunde richtet sich an bestehende sowie neue Investoren und bildet die Grundlage für die nächste Expansionsphase.

Mittelfristig strebt das Unternehmen eine signifikante Umsatzsteigerung an und prüft als strategische Option einen Börsengang an der SIX Swiss Exchange ab 2028.

Statement des Managements

„Mit der FDA-Zulassung haben wir die Grundlage geschaffen, um Emeralgo international zu skalieren. Unser Fokus liegt nun auf der konsequenten Markterschliessung und dem Aufbau nachhaltiger Umsätze in den wichtigsten Gesundheitsmärkten“, erklärt René Balzano, Gründer und CEO der Computer Vision AG.

Über die Computer Vision AG

Die Computer Vision AG ist ein Schweizer Anbieter von KI-basierter medizinischer Bildanalyse mit Sitz in Wallisellen (ZH). Das Unternehmen entwickelt spezialisierte Softwarelösungen zur automatisierten Interpretation orthopädischer MRT-Scans. Mit der Plattform Emeralgo verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Radiologie durch skalierbare, präzise und wirtschaftliche KI-Technologie nachhaltig zu transformieren.

Investorenkontakt

Lidija Matosevic Leiterin Finanzkommission

Computer Vision AG Zwicky-Platz 1 8304 Wallisellen, Schweiz

E-Mail: ir@computervision.swiss Telefon: +41 79 599 10 25

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