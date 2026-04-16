Dax startet höher - Rekordhoch bei S&P500 und Nikkei

Die Hoffnung der Anleger auf weitere Friedensbemühungen im Iran bleibt auch am Donnerstag spürbar. Die Indikation des Brokers IG sieht den Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher bei 24.120 Punkten. Über der Marke von 24.000 Punkten könnte er so wieder die 200-Tage-Linie testen, die aktuell bei 24.104 Zählern verläuft.

Rückenwind kommt aus New York, wo mit dem marktbreiten S&P 500 und dem Tech-Index Nasdaq 100 am Vorabend zumindest zwei Indizes neue Rekorde aufstellen konnten. Auch dort gaben Hoffnungen auf weitere Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran Auftrieb, zusammen mit dem Optimismus rund um die Technologie der Künstlichen Intelligenz. Die Ölpreise bleiben derweil deutlich unter der 100-Dollar-Marke.

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USA: S&P500 mit neuem Rekord

Am US-Aktienmarkt blicken gut gelaunte Anleger im Technologiesektor offenbar schon über den Iran-Krieg hinweg. Sowohl der Auswahlindex Nasdaq 100 als auch der marktbreite und mit Techwerten gespickte S&P 500 stiegen am Mittwoch so hoch wie nie zuvor. Standardwerte fielen etwas zurück. Hoffnungen auf Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran gaben zusammen mit dem Optimismus rund um Künstliche-Intelligenz-Technologien Auftrieb.

Die USA und der Iran erwägen, ihre vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe um weitere zwei Wochen zu verlängern, um mehr Zeit für ein Friedensabkommen zu bekommen, berichteten mit der Sache vertraute Personen. Dies beruhigte die Marktteilnehmer, die nun auf eine weitere Gesprächsrunde zwischen den beiden Ländern warten. Hoffnungen darauf hatten die Börsen in dieser Woche nach den ergebnislos gebliebenen Gesprächen vom Wochenende bereits angetrieben. Der S&P 500 kletterte bis auf 7.026 Zähler und beendete den Handel mit einem Zuwachs von 0,80 Prozent auf 7.022,95 Punkte. Der Nasdaq 100 stieg über 26.214 Punkte, zum Börsenende verbuchte er beim Stand von 26.204,58 Zählern ein Plus von 1,40 Prozent.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.463 - 0,15 Prozent S&P 500 7.022 + 0,80 Prozent Nasdaq 24.016 +1,59 Prozent

Asien: Nikkei auf Rekordhoch

Die Börsen in Ostasien sind angesichts von Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Iran-Krieg erneut gestiegen. Der japanische Nikkei-Index für 225 führende Werte stieg auf das Rekordhoch von 59.569 Punkten. Rund zwei Stunden vor dem Handelsende lag er mit einem Plus von etwas mehr als zwei Prozent nur wenig darunter.

Seit dem Zwischentief Ende März legte der Index rund 17 Prozent zu. In Seoul kletterte der südkoreanische Leitindex Kospi im späten Handel fast zwei Prozent auf 6.200 Punkte. Damit macht der Index fast alle Verluste der vergangenen Wochen nach dem Beginn des Iran-Kriegs wieder wett. Der Index war in der Spitze um knapp ein Fünftel bis auf 5.040 Punkte gefallen. Seitdem legte der Index fast ein Viertel zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 59.612 + 2,54 Prozent Hang Seng 25.947 + 0,29 Prozent CSI 300 4.726 + 1,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,41 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,03 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,27 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 95,02 USD - 0,17 Dollar WTI 916 USD - 0,66 Dollar

Umstufungen von Aktien:

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 109,60 (116) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 71 (66) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 34,50 (35,75) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 50 (51) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 147 (153) EUR - 'BUY'

RBC SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 560 (570) EUR - 'SECTOR PERFORM

UBS SENKT ZIEL FÜR 1&1 AUF 25,60 (27,60) EUR - 'NEUTRAL'

UBS SENKT ZIEL FÜR KION AUF 68 (79) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)