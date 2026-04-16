Vorbörse 16.04.2026

Dax startet höher - Rekordhoch bei S&P500 und Nikkei

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Die Hoffnung der Anleger auf weitere Friedensbemühungen im Iran bleibt auch am Donnerstag spürbar. Die Indikation des Brokers IG sieht den Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher bei 24.120 Punkten. Über der Marke von 24.000 Punkten könnte er so wieder die 200-Tage-Linie testen, die aktuell bei 24.104 Zählern verläuft.

Rückenwind kommt aus New York, wo mit dem marktbreiten S&P 500 und dem Tech-Index Nasdaq 100 am Vorabend zumindest zwei Indizes neue Rekorde aufstellen konnten. Auch dort gaben Hoffnungen auf weitere Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran Auftrieb, zusammen mit dem Optimismus rund um die Technologie der Künstlichen Intelligenz. Die Ölpreise bleiben derweil deutlich unter der 100-Dollar-Marke.

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USA: S&P500 mit neuem Rekord

Am US-Aktienmarkt blicken gut gelaunte Anleger im Technologiesektor offenbar schon über den Iran-Krieg hinweg. Sowohl der Auswahlindex Nasdaq 100 als auch der marktbreite und mit Techwerten gespickte S&P 500 stiegen am Mittwoch so hoch wie nie zuvor. Standardwerte fielen etwas zurück. Hoffnungen auf Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran gaben zusammen mit dem Optimismus rund um Künstliche-Intelligenz-Technologien Auftrieb.

Die USA und der Iran erwägen, ihre vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe um weitere zwei Wochen zu verlängern, um mehr Zeit für ein Friedensabkommen zu bekommen, berichteten mit der Sache vertraute Personen. Dies beruhigte die Marktteilnehmer, die nun auf eine weitere Gesprächsrunde zwischen den beiden Ländern warten. Hoffnungen darauf hatten die Börsen in dieser Woche nach den ergebnislos gebliebenen Gesprächen vom Wochenende bereits angetrieben. Der S&P 500 kletterte bis auf 7.026 Zähler und beendete den Handel mit einem Zuwachs von 0,80 Prozent auf 7.022,95 Punkte. Der Nasdaq 100 stieg über 26.214 Punkte, zum Börsenende verbuchte er beim Stand von 26.204,58 Zählern ein Plus von 1,40 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones48.463- 0,15 Prozent
S&P 5007.022+ 0,80 Prozent
Nasdaq 24.016+1,59 Prozent

Asien: Nikkei auf Rekordhoch

Die Börsen in Ostasien sind angesichts von Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Iran-Krieg erneut gestiegen. Der japanische Nikkei-Index für 225 führende Werte stieg auf das Rekordhoch von 59.569 Punkten. Rund zwei Stunden vor dem Handelsende lag er mit einem Plus von etwas mehr als zwei Prozent nur wenig darunter.

Seit dem Zwischentief Ende März legte der Index rund 17 Prozent zu. In Seoul kletterte der südkoreanische Leitindex Kospi im späten Handel fast zwei Prozent auf 6.200 Punkte. Damit macht der Index fast alle Verluste der vergangenen Wochen nach dem Beginn des Iran-Kriegs wieder wett. Der Index war in der Spitze um knapp ein Fünftel bis auf 5.040 Punkte gefallen. Seitdem legte der Index fast ein Viertel zu.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22559.612+ 2,54 Prozent
Hang Seng25.947+ 0,29 Prozent
CSI 3004.726+ 1,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,41- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,03+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,27+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1806- 0,31  Prozent
Dollar in Yen158,70+ 0,45 Prozent
Euro in Yen187,44+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent95,02 USD- 0,17 Dollar
WTI916 USD- 0,66 Dollar

Umstufungen von Aktien:

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 109,60 (116) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 71 (66) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 34,50 (35,75) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 50 (51) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 147 (153) EUR - 'BUY'

RBC SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 560 (570) EUR - 'SECTOR PERFORM

UBS SENKT ZIEL FÜR 1&1 AUF 25,60 (27,60) EUR - 'NEUTRAL'

UBS SENKT ZIEL FÜR KION AUF 68 (79) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

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US Dollar/Japanischer Yen

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