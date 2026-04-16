Dax Chartanalyse 16.04.2026

Dax zeigt relative Schwäche zu anderen Indizes

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.40024.500
Dax-Unterstützung22.80023.400

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax strebt aktuell nicht so dynamisch nach oben wie andere Kursbarometer, wie ein Blick auf den Tageschart belegt. Während S&P 500 und Nikkei 225 auf neue Allzeithochs klettern, schafft es der deutsche Leitindex nicht, die zentrale Widerstandszone um 24.400 Punkte nennenswert zu attackieren.

Dax-Ausblick: 

Oberhalb von 24.000 Punkten ist der Weg des geringsten Widerstands zwar weiter nordwärts Richtung 24.400 Punkte, die relative Schwäche gegenüber S&P 500 und dem Nikkei mahnt allerdings ganz klar zur Vorsicht.

Bei einem erneuten Stundenschlusskurs unterhalb der 24.000er Marke müsste jederzeit mit dem Beginn einer neuen Verkaufswelle gerechnet werden. So lange diese Marke hält, bleibt der Bereich um 24.400 Punkte ein mögliches kurzfristiges Ziel.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax-Chartanalyse gibt es hier wieder am kommenden Montag, da ich morgen auf der Invest in Stuttgart bin.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7URB) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 16.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.794,07 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU00HX) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 16.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.619,70 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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