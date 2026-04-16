Dax-Widerstand 24.400 24.500 Dax-Unterstützung 22.800 23.400

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax strebt aktuell nicht so dynamisch nach oben wie andere Kursbarometer, wie ein Blick auf den Tageschart belegt. Während S&P 500 und Nikkei 225 auf neue Allzeithochs klettern, schafft es der deutsche Leitindex nicht, die zentrale Widerstandszone um 24.400 Punkte nennenswert zu attackieren.

Dax-Ausblick:

Oberhalb von 24.000 Punkten ist der Weg des geringsten Widerstands zwar weiter nordwärts Richtung 24.400 Punkte, die relative Schwäche gegenüber S&P 500 und dem Nikkei mahnt allerdings ganz klar zur Vorsicht.

Bei einem erneuten Stundenschlusskurs unterhalb der 24.000er Marke müsste jederzeit mit dem Beginn einer neuen Verkaufswelle gerechnet werden. So lange diese Marke hält, bleibt der Bereich um 24.400 Punkte ein mögliches kurzfristiges Ziel.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax-Chartanalyse gibt es hier wieder am kommenden Montag, da ich morgen auf der Invest in Stuttgart bin.