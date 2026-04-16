Dividendenalarm

Dividendenkalender heute, 16.04.2026

onvista · Uhr

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 16. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
ANTOFAGASTAEndgültiges ex-Dividenden Datum
DiageoEndgültiges ex-Dividenden Datum
EMCOR GROUPVierteljährliches ex-Dividenden Datum
EOG ResourcesVierteljährliches ex-Dividenden Datum
FMC Corp.Vierteljährliches Dividenden Datum
ING GroepEndgültiges ex-Dividenden Datum
Ithaca EnergyEndgültiges Dividenden Datum
London Stock ExchangeEndgültiges ex-Dividenden Datum
NutrienVierteljährliches Dividenden Datum
Rio TintoEndgültiges Dividenden Datum
Rio Tinto Ltd. (Australien)Endgültiges Dividenden Datum
Royal GoldVierteljährliches Dividenden Datum
Scandinavian TobaccoEndgültiges ex-Dividenden Datum
SESEndgültiges Dividenden Datum
Swiss ReEndgültiges Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rio Tinto
ING Groep
Swiss Re
Diageo
Nutrien
Royal Gold
SES
London Stock Exchange
Scandinavian Tobacco
Ithaca Energy
Rio Tinto Ltd. (Australien)
EMCOR GROUP
FMC Corp.
ANTOFAGASTA
EOG Resources

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