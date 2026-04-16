Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 16.04.2026
onvista · Uhr
Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 16. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Number1411/Shutterstock.com
Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ANTOFAGASTA
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Diageo
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|EMCOR GROUP
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|EOG Resources
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|FMC Corp.
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|ING Groep
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Ithaca Energy
|Endgültiges Dividenden Datum
|London Stock Exchange
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Nutrien
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Rio Tinto
|Endgültiges Dividenden Datum
|Rio Tinto Ltd. (Australien)
|Endgültiges Dividenden Datum
|Royal Gold
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Scandinavian Tobacco
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|SES
|Endgültiges Dividenden Datum
|Swiss Re
|Endgültiges Dividenden Datum
Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.04.2026gestern, 04:10 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Volatilität durch den IrankriegSo navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheitgestern, 12:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxDie verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depot13. Apr. · onvista