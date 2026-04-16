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DocMorris publiziert Einladung zur Generalversammlung



16.04.2026 / 07:00 CET/CEST





Frauenfeld, 16. April 2026

Medienmitteilung

DocMorris publiziert Einladung zur Generalversammlung

Doc Morris schlägt der Generalversammlung eine sorgfältig geplante Teilerneuerung des Verwaltungsrats mit Thomas Bucher, Nicole Formica-Schiller und Thomas Reutter vor

Der Verwaltungsrat empfiehlt die deutliche Ablehnung der Anträge der CEPD N.V.[1], um damit den Versuch einer kalten Übernahme durch die Hintertür durch den polnischen Investor Jacek Szwajcowski abzuwehren

Der Verwaltungsrat ruft die Aktionärinnen und Aktionäre auf, ihr Stimmrecht zu nutzen, um ihre Investition zu schützen

Neben den ordentlichen Traktanden stehen dieses Jahr insbesondere die Wahlen in den Verwaltungsrat im Fokus. Während der Verwaltungsrat eine geplante und geordnete Teilerneuerung mit der Zuwahl kompetenter Mitglieder vorschlägt, versucht ein polnischer Investor mit den Anträgen seiner CEPD N.V. die Kontrolle über DocMorris zu übernehmen.

Der Verwaltungsrat erneuert sich stetig, geordnet und kompetent

Zum ersten Quartal 2026 hat DocMorris heute erfreuliche Zahlen veröffentlicht. Sie belegen, dass Strategie und Massnahmen greifen und DocMorris auf Kurs ist. Damit dieser positive Trend nicht gebrochen wird, hat Doc Morris schon am 3. März im Rahmen der fortlaufenden Erneuerung für die Hälfte des Verwaltungsrats drei neue, unabhängige Kandidaten vorgestellt. Thomas Bucher, Nicole Formica-Schiller und Dr. Thomas Reutter verfügen mit ihrer Expertise – insbesondere in Finanzwesen, Künstlicher Intelligenz sowie Corporate Governance – über die richtigen Kompetenzen zur geordneten Erneuerung des Gremiums und für die nächste Phase der Entwicklung von DocMorris. Zusammen mit den bisherigen Verwaltungsräten Prof. Dr. Andréa Belliger, Walter Oberhänsli und Florian Seubert geniessen sie das Vertrauen des eingespielten Führungsteams.

Minderheitsaktionär greift nach Kontrolle durch die Hintertür

Ende März hat der polnische Investor Jacek Szwajcowski über die von ihm kontrollierte CEPD N.V. für die Generalversammlung die Wahl von drei eigenen Vertretern in den Verwaltungsrat und die Übernahme des Präsidiums beantragt. Gelingt ihm das, erlangt er die volle Kontrolle über DocMorris – zulasten aller anderen Aktionäre.

CEPD N.V. ist erst seit dem Frühjahr 2025 Aktionärin von DocMorris und hält aktuell rund 15% der Aktien. Wiederholt wurde Jacek Szwajcowski angeboten, dass CEPD N.V. einen Kandidaten für den Verwaltungsrat benennen könne – darauf ist er nie eingegangen. Ebenfalls gab CEPD N.V. auch keine Auskunft über ihre strategischen Absichten oder ihre Verpflichtungen gegenüber Finanzierungspartnern und Kreditgebern, trotz mehrfacher Anfragen. Nach den von CEPD N.V. eingereichten Anträgen ist nun klar warum: Szwajcowski trachtet nach einer kalten Übernahme durch die Hintertür. Wer drei von sechs Verwaltungsratsmitgliedern und den Präsidenten stellt, kontrolliert das Unternehmen nach Belieben. Dies steht im Widerspruch zu den Interessen aller anderen Aktionäre. Wer eine Kontrollübernahme will, muss dies mit einem öffentlichen Übernahmeangebot mit einer substanziellen Prämie zum Aktienkurs tun.

Nur ein unabhängiges Gremium kann seine Treue- und Sorgfaltspflichten gegenüber allen Aktionären wahrnehmen

Würde die Mehrheit des Verwaltungsrats einem intransparenten Minderheitsaktionär dienen, kann das Gremium seine Treue- und Sorgfaltspflichten gegenüber der Gesamtheit der Aktionäre nicht mehr wahrnehmen. Alle vom Verwaltungsrat von DocMorris zur Wahl vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten haben bekräftigt, dass sie ihr Mandat nur unter der Voraussetzung ausüben, dass eine unabhängige und verantwortungsvolle Wahrnehmung im Sinne einer guten Corporate Governance und im Interesse aller Aktionärinnen und Aktionäre gewährleistet ist.

Aufruf an das Aktionariat zur Sicherung von Unabhängigkeit und Kontinuität von DocMorris

Der Verwaltungsrat empfiehlt, die von ihm nominierten Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen und die Wahlvorschläge der CEPD N.V. abzulehnen. Damit wird die Unabhängigkeit, die strategische Kontinuität und die nachhaltige Wertsteigerung von DocMorris für alle Aktionäre gesichert.

DocMorris stellt den im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären die Einladungsunterlagen zur Generalversammlung mit weiteren Informationen in den kommenden Tagen zu. Diese sind auch online und laufend aktualisiert auf der Website unter https://ir-corporate.docmorris.com verfügbar. Noch nicht eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre sind aufgerufen, sich bis zum 7. Mai ins Aktienregister eintragen zu lassen, um ihr Stimmrecht wahrnehmen zu können.

Kontakt für Analysten und Investoren

Kelvin Jörn, Head of Investor Relations

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10

Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

12. Mai 2026 Generalversammlung, Zürich 19. August 2026 Halbjahresergebnis 2026 (Conference Call/Webcast) 15. Oktober 2026 Q3/2026 Trading update 4. Quartal 2026 Capital Markets Day

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'500 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

[1] Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V., Amsterdam, Niederlande

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